Savona. Nella tarda mattinata odierna i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti in via Belloro, per la caduta di un intonaco dalla facciata di un palazzo.

I detriti caduti hanno causato danni solo alle vetture in sosta senza colpire nessun passante.

I vigili del fuoco, grazie all’uso dell’autoscala, hanno raggiunto il punto del distacco e bonificato il restante materiale pericolante.

Sul posto anche la polizia locale.