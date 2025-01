Bragno, che ritmo con Ferraro: ora la salvezza diretta non è più un miraggio

Con l’omologazione del risultato contro la Carcarese, il Bragno si porta definitivamente a casa un punto decisamente importante in casa della capolista: ora i biancoverdi si trovano fuori dalla zona playoff, staccata di un punto.

Una forte mentalità di squadra sta facendo la differenza per l’obiettivo salvezza. Sembrava molto complicato centrarlo vista la partenza iniziale, quasi un miraggio, ma poi è arrivato Flavio Ferraro. Con lui sono solo tre le sconfitte in campionato: 20 punti conquistati con risultati pesanti che hanno ravvivato una squadra a secco di vittorie fino ad ottobre. I valbormidesi hanno come migliori marcatori Monni e Palumbo con 4 gol a testa, ma c’è proprio una predisposizione collettiva nel trovare la rete: i gol di squadra sono 27, stesso numero messo a segno dalla Carcarese.

Un approccio finora determinante per il “Baffo”, che ha rilanciato una delle prime squadre della sua lunga carriera: un’ennesima missione da provare a centrare per il decano delle panchine savonesi.

Classifica: 36 Carcarese, 34 Pontelungo, 34 Millesimo, 34 Ceriale, 31 Sampierdarenese, 30 Sestrese, 23 Albissole, 21 Ventimiglia, 20 New Bragno, 20 Little Club James, 19 Legino, 19 Superba, 15 Finale, 14 Cella e San Cipriano, 12 Argentina.