Bra schianta Vado e punta dritto alla Serie C, Nisticò: “Chiaro a tutti che vogliamo restare in testa fino alla fine?”

Vado Ligure. Cinquanta goal fatti. Solo nove subiti. Diciassette vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I numeri della stagione del Bra sono esaltanti. E la squadra di Fabio Nisticò non intende di certo fermarsi. Come spesso accade quando l’outsider dura al primo posto, qualche commento del tipo “prima o poi si fermano” oppure “ma vogliono davvero andare in Serie C” esce sempre fuori. Oggi una risposta che più chiara di così non si può: 3 a 0 – che “aggregato” all’andata fa 8 a 0 alla corazzata Vado – maturato in appena 45 minuti.

In conferenza stampa il tecnico dei piemontesi si congratula con la società rossoblù: “Grande sportività, li ringrazio di cuore“. Poi la soddisfazione nel vedere la propria squadra sempre più prestante: “Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo preparato in questi due giorni, ci è venuto tutto facile. Dopo questa gara dobbiamo prendere ancora più consapevolezza e tutti devono capire che vogliamo rimanere in testa fino alla fine. Questo penso che lo abbiano capito tutti. Non è esatto che solo il Bra possa perdere questo campionato, ma è vero che il Bra ha il proprio cammino nelle sue mani. La società ci dà serenità, facendoci lavorare e dandoci tutto: così diventa tutto più facile”.

Insieme a Nisticò il capitano dei giallorossi Cristian Tos: “Questa è la squadra più forte nella quale ho giocato, soprattutto a livello mentale. Se avessimo preso gol sul 3-0 per noi sarebbe stato come perdere. Oggi siamo stati molto bravi contro una rosa dalle grandi qualità. Solo con due giorni di tempo abbiamo preparato una partita quasi in modo perfetto. La vittoria è un grosso segnale ma la strada è ancora lunga“.