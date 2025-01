Bper Rari Nantes Savona, sconfitta di misura a Brescia

Brescia. La Bper Rari Nantes Savona ha perso con l’AN Brescia, nella piscina Mompiano, l’incontro valevole per la dodicesima giornata della regular season del campionato di Serie A1. 8 a 7 è stato il risultato finale in favore dei padroni di casa.

Da segnalare che il Savona ha giocato privo di Luca Damonte ed Andrea Patchaliev perché colpiti da influenza e febbre alta.

Il prossimo impegno della Bper Rari Nantes Savona sarà con il Campionato di Serie A1, sabato 18 gennaio, con la tredicesima ed ultima giornata del girone di andata, nella piscina Zanelli di Savona. I biancorossi affronteranno la De Akker Team Bologna. L’incontro avrà inizio alle ore 16,30.

Il tabellino:

AN Brescia – Bper Rari Nantes Savona 8-7

(Parziali: 3-1, 2-2, 1-3, 2-1)

AN Brescia: Baggi Necchi, Casanova, Guerrato, Faraglia 1, Balzarini 3, Gianazza 1, Dolce, Giri 1, Alesiani 1, Ferrero 1, Irving, Gitto, Borsarini. All. Alessandro Bovo.

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Figlioli 5, Occhione, Rizzo, Merkulov, Bruni, Erdelyi 1, Guidi, Vavic, Gullotta 1, Da Rold, Cora. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Stefano Pinato (Genova) e Massimo Calabrò (Macerata). Delegato Fin: Luca Bianco (Gavardo).

Note. Superiorità numeriche: Brescia 3 su 11 più 1 rigore realizzato, Savona 4 su 13

.Usciti per 3 falli: A 5’26” dalla fine del 4° tempo Gitto (Brescia); a 3’59” dalla fine del 4° tempo Occhione (Savona).

A 7’17” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste l’accompagnatore del Savona, Aschiero.

A 4’40” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A 3’24” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Brescia, Bovo.