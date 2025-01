Bollo auto per le ibride, Sanna (Pd): “Giunta faccia un passo indietro e proroghi la gratuità”

Liguria. “Ancora una volta la Regione Liguria si mostra sorda e poco coerente sugli obiettivi di sostenibilità ambientale. Fermare la proroga della gratuità del bollo per i vicoli ibridi è una scelta miope e per nulla lungimirante”.

Così il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Armando Sanna che ha presentato un’interrogazione sul tema.

“Numerosi regioni italiane hanno prorogato o ampliato analoghe agevolazioni fiscali per i veicoli a ridotto impatto ambientale includendo i veicoli ibridi e full electric – aggiunge – la normativa europea e gli obiettivi del Piano nazionale per l’energia e il clima, fissano target vincolanti per la riduzione delle emissioni di gas serra”.

“La diffusione di veicoli a basse emissioni rappresenta un elemento chiave per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dall’agenda 2030, ma questa Giunta non sembra interessata a promuovere la sostenibilità, ma piuttosto a scoraggiarla. Promuovere la transizione ecologia favorendo la diffusione di veicoli a basse emissioni è necessario per migliorare la qualità dell’aria e la mancata proroga agisce negativamente sul livello di attrattività di questi veicoli”, sottolinea Sanna.

“Questa vicenda è solo l’ultima dimostrazione dell’incoerenza di fondo dimostrata da questa destra, che vieta la città alle auto euro 0, 1, 2 e 3, senza un adeguato e preventivo sviluppo della mobilità sostenibile ed ora colpisce chi usa l’auto elettrica. Per questo chiediamo alla Giunta di riferire in aula quali sono stati i motivi che hanno portato a non rinnovare l’esonero dal pagamento del bollo delle auto ibride e chiediamo che si torni indietro rispetto a questa scelta, rivedendo il provvedimento e concedendo una nuova proroga”, conclude.