Boissano, parco giochi di Piazza Molle ancora chiuso: interpellanza della minoranza

Boissano. Il consigliere comunale di minoranza del comune di Boissano Giacomo Davide Mattiauda ha presentato un’interpellanza rivolta al sindaco, al presidente del consiglio comunale e a tutti i consiglieri per parlare del problema dell’inaccessibilità del parco giochi di Piazza Molle.

“Il parco – fa sapere nell’interpellanza il consigliere comunale -, l’unico spazio attrezzato per i bambini del paese, è rimasto inagibile sin dall’inizio di dicembre per lasciare spazio al ‘Parco di Babbo Natale’, un evento temporaneo legato alle festività natalizie. Tuttavia, nonostante le festività siano finite da tempo, il parco non è stato ancora ripristinato alla sua funzione originale, suscitando il malcontento di molti genitori”.

Mattiauda ha sottolineato l’importanza di mantenere attivi luoghi di svago e aggregazione, soprattutto per i più piccoli, definendo “lodevole” l’iniziativa natalizia ma evidenziando che la sua organizzazione non dovrebbe avvenire a scapito di un servizio essenziale per la comunità.

Nella sua interpellanza, il consigliere chiede all’amministrazione comunale di valutare, per le prossime edizioni del Parco di Babbo Natale, una collocazione alternativa che non limiti l’accesso al parco giochi. Secondo Mattiauda, potrebbe essere meno “suggestivo” spostare l’evento altrove, ma i benefici per i bambini e le famiglie boissanesi devono avere la priorità.