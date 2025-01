“Bici in Comune”, Albenga, Ortovero e Villanova presentano un progetto: percorso cicloturistico per unire i tre comuni

Albenga/Ortovero/Villanova d’Albenga. I comuni di Albenga, Ortovero e Villanova d’Albenga presentano un progetto per partecipare al bando “Bici in Comune”.

Il progetto presentato, “Dall’entroterra al mare tra olio e vino”, propone la realizzazione di un percorso cicloturistico enogastronomico che attraversi e unisca il territorio dei tre Comuni con l’obbiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali presenti.

Queste località sono ricche di storia, di cultura e di tradizioni, ognuna di loro presenta diverse realtà (cantine, frantoi, aziende agricole) che producono le eccellenze dell’intero comprensorio (ne sono esempi i vini doc Rossese, Pigato, Vermentino e Granaccia e l’olio della pregiata taggiasca).

Afferma Riccardo Tomatis, sindaco del Comune capofila che cofinanzierà il progetto con 15 mila euro: “Il tracciato, adeguatamente segnalato e attrezzato, avrà inizio nei pressi della nuova “Casa dell’Outdoor” di Campochiesa e si snoderà per gli altri due Comuni lungo le Antiche vie del sale che collegavano il mare della Liguria con le terre del Piemonte. Il percorso sarà dotato di colonnine da collocare in punti strategici nei tre comuni e per la manutenzione delle biciclette e delle e-bike e di elementi di arredo per la sosta degli sportivi”.

Continua il sindaco Tomatis: “Questo anello cicloturistico è volto al miglioramento dell’offerta turistica e a favorire i collegamenti, anche slegati dal contesto turistico (quali percorsi casa-scuola e casa-lavoro) da fare in bicicletta con lo stesso principio con il quale abbiamo realizzato la pista ciclabile di collegamento tra il centro di Albenga e le frazioni di Leca e Bastia”.

Il percorso ciclabile verrà sponsorizzato implementando i siti web esistenti (ad esempio Scopri Albenga — Antiche Vie del Sale), e verrà promosso anche in corrispondenza delle principali via di accesso turistico alla città mediante pannelli pubblicitari e depliant di informazione dell’offerta turistica che mostri il tracciato di percorrenza e le relative possibili tappe facilitando i punti di partenza e integrandoli con le reti provinciali e regionali presenti.

Afferma l’assessore al turismo e agli eventi Camilla Vio: “Il progetto prevede anche l’organizzazione di 4 manifestazioni sportive ciclistiche, con la partecipazione delle principali associazioni sportive del territorio, volte alla promozione dell’utilizzo della bicicletta con finalità ludico-motorie e sportive e dei suoi benefici per la salute. Una dell’iniziative avrà carattere generale e coinvolgerà tutti e tre i Comuni partner attraversando l’intero nuovo tracciato, le altre tre organizzate e promosse da ciascuno degli Enti coinvolti. Sicuramente, inoltre, coinvolgeremo la rete d’impresa Vite in Riviera realtà che rappresenta le aziende vitivinicole della zona”.

Conclude il sindaco Tomatis: “Questo nuovo percorso escursionistico, adatto ad ogni livello di abilità, si pone come obiettivo la valorizzazione dell’entroterra e delle molteplici aziende agricole esistenti coinvolgendo il turismo enogastronomico sempre più apprezzato e valorizzando i prodotti del territorio tramite possibilità di includere percorsi di degustazioni, visite nelle cantine, la scoperta del museo dell’olio di oliva e di antichi frantoi”.