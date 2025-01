Barista aggredito nella notte di Capodanno: trasportato al Santa Corona in gravi condizioni

Bordighera. Andrea O., 48enne titolare del locale Night & Day di via Roma, a Bordighera, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo un’aggressione che si è consumata ai suoi danni la notte di Capodanno.

Stando a quanto ricostruito, come si evince da Riviera24, tutto è nato in seguito ad una discussione. Un ragazzo albanese avrebbe fatto alcuni apprezzamenti alla compagna di Oliva, mentre quest’ultimo era in procinto di chiudere il proprio locale.

A quel punto è nata una colluttazione, in cui il 48enne ha avuto la peggio: colpito da un pugno al volto, sarebbe caduto all’indietro andando a sbattere con violenza la nuca sul marciapiede.

È stato trasportato d’urgenza, in gravi condizioni, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: ha subito un intervento chirurgico alla testa ed è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

L’aggressore, invece, è già stato identificato dai carabinieri, ai quali si è consegnato spontaneamente.