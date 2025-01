Bardineto piange la morte improvvisa del 39enne Diego Carretto 

Bardineto. L’Alta Valbormida di nuovo sconvolta per un lutto che lascia la comunità sconvolta e addolorata. Dopo la perdita del calizzanese Claudio Garassino, 54 anni, oggi è morto in casa per un malore il 39enne Diego Carretto.

Nonostante l’intervento dei militi della Croce verde, dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso Grifo, per lui non c’è stato niente da fare.

In molti lo ricordano come l’amico di tutti, una figura benvoluta dal cuore grande, lo stesso che gli ha giocato un brutto scherzo. Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia, ai genitori Sandra e Beppe e alla sorella Viviana per questo dolore immenso.