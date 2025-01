Autostrade, le previsioni del traffico: bollino rosso da Genova verso Savona

Liguria. Inizio di settimana complicato per chi viaggia sulle autostrade liguri. Secondo le previsioni di traffico di Autostrade, sarà bollino rosso da Genova verso Savona per tutta la mattinata (a partire dalle 7) e anche nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

Previsto traffico sostenuto, per quasi tutto il giorno, anche sulla A26 da Genova Voltri verso Gravellona Toce. Tempi superiori a quelli medi di percorrenza anche sulla A7 per tutta la mattina. Bollino verde, invece, per la A12.

Domani, lunedì 20 gennaio, partiranno i lavori di adeguamento della galleria Cassisi sulla A10 Genova-Savona, in direzione Savona. I lavori comporteranno, in alcune fasi, la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona. Durante i giorni feriali sarà garantita una corsia in direzione Savona, mentre nei fine settimana, a partire dal venerdì mattina, verrà attivato uno scambio di carreggiata nelle ore diurne. Questo permetterà di mantenere due corsie verso Savona ed evitare la chiusura dell’ingresso di Celle Ligure.