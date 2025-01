Autostrade, il consiglio regionale all’unanimità: “Azzerare o ridurre i pedaggi in Liguria”

Liguria. La Regione ha chiesto all’unanimità “l’esenzione o la significativa riduzione del pagamento del pedaggio come forma di risarcimento per i quotidiani e perduranti disagi” provocati dai cantieri autostradali. Una battaglia, avviata dal Pd dopo l’aumento delle tariffe sulle tratte di Autostrade all’inizio del 2025, che ora viene sposata anche dal presidente Marco Bucci: “Sulla base di quello che è successo coi treni è giunto il momento di far sentire la nostra voce“.

“Siamo disponibili a fare quello che dev’essere fatto – ha detto Bucci intervenendo in aula -. L’obiettivo non è pagare di meno la tratta autostradale, l’obiettivo è dare un messaggio chiaro a tutti concessionari che le autostrade devono funzionare a fronte del pedaggio. Se il sistema non funziona non è corretto chiedere il pedaggio, questo è il concetto, lo stesso messo in funzione con le Ferrovie. Siamo assolutamente favorevoli e sono certo che una posizione chiara del Consiglio regionale aiuterà il presidente della giunta nell’interlocuzione con le concessionarie”.

L’ordine del giorno era stato presentato dal consigliere dem Roberto Arboscello per chiedere l’esenzione con riferimento alla sola autostrada A6 Torino-Savona. È stata poi Lilli Lauro di Fratelli d’Italia a proporre un emendamento per estendere l’impegno “ad attivarsi presso il ministero delle Infrastrutture e presso i concessionari” a tutti i tratti autostradali della Liguria. Il nuovo testo è stato così approvato da tutti i consiglieri preceduto da commenti soddisfatti da parte di maggioranza e opposizione.

La mossa di Bucci fa seguito al blocco degli aumenti tariffari sui treni regionali deciso la settimana scorsa con una delibera di giunta. “È inaccettabile che i liguri paghino di più e debbano subire disservizi”, aveva sottolineato l’assessore regionale Marco Scajola, mentre il governatore aveva spiegato che i disagi legati ai cantieri sarebbero stati conteggiati come penali nell’ambito del contratto di servizio.

I commenti

La consigliera di Fratelli d’Italia Lilli Lauro è la prima firmataria di un documento presentato oggi durante il consiglio regionale, che richiedeva “chiarimenti riguardo ai disagi causati dai cantieri autostradali in Liguria. La situazione attuale, caratterizzata da lunghe code e ritardi, sta influenzando negativamente la vita quotidiana dei cittadini e l’economia locale, in particolare il settore turistico”.

“Negli ultimi mesi, i cantieri lungo le autostrade liguri sono aumentati in modo significativo, creando disagi non solo per i pendolari e i residenti, ma anche per i turisti che visitano la nostra regione – ha dichiarato Lauro – È necessario che la Regione Liguria si attivi presso Autostrade per l’Italia (ASPI) per valutare l’eventualità di esentare dal pagamento del pedaggio nei tratti autostradali interessati dai lavori.”

La consigliera di Fratelli d’Italia Lauro ha messo in evidenza come “la qualità dell’offerta turistica ligure sia compromessa da questa situazione, con possibili ripercussioni sull’economia regionale. La Liguria è una regione con un patrimonio naturale e culturale importante, e non possiamo permettere che i disagi legati ai cantieri danneggino la nostra immagine e la nostra economia,” ha aggiunto.

Lauro ha chiesto anche di conoscere “se la Regione Liguria ha già avviato interlocuzioni con ASPI per richiedere l’esenzione dal pagamento del pedaggio, quali misure siano state adottate o si intendano adottare per supportare cittadini e imprese, e se siano previsti incontri con ASPI per discutere della situazione attuale e delle possibili soluzioni. Ci sono esempi di altre regioni italiane, come Emilia-Romagna e Toscana, dove sono state adottate misure simili in situazioni di emergenza. Questi provvedimenti hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre i disagi per gli utenti e nel sostenere l’economia locale,” ha spiegato Lauro.

La consigliera ha sottolineato anche “l’importanza di un intervento tempestivo e coordinato. È fondamentale agire con determinazione per tutelare gli interessi dei liguri e di chi transita. Ringrazio il Presidente Bucci e la maggioranza per aver accolto questa proposta bipartisan” ha concluso Lilli Lauro.

La consigliera continuerà a “monitorare la situazione e a lavorare affinché le esigenze dei cittadini e delle imprese liguri vengano ascoltate e soddisfatte. La Liguria ha bisogno di attenzione e azioni concrete per garantire un futuro sostenibile”.

“La richiesta unitaria di ridurre i pedaggi autostradali sulle tratte interessate dai cantieri è un segnale forte ai cittadini che continuano a subire un disservizio quotidiano a causa di una cattiva gestione dei trasporti”. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, plaude all’approvazione dell’ordine del giorno in Regione per chiedere al Ministero dei Trasporti e ai concessionari autostradali una riduzione delle tariffe in caso di lavori di manutenzione.

“La Liguria è una regione turistica e da anni paga dazio per gli enormi tempi di percorrenza impiegati dai visitatori per raggiungerla, con un danno incalcolabile per le aziende del settore. Così come sono inaccettabili i disagi patiti dai pendolari che utilizzano le autostrade liguri per motivi di lavoro. Mettersi in viaggio in Liguria è fonte, ogni giorno, di arrabbiature, ritardi, perdite economiche”, ricorda Jan Casella.

“Finalmente assistiamo a un segnale di vicinanza verso le migliaia di persone che, da anni, subiscono disservizi quotidiani”, conclude il consigliere regionale di AVS.

“Le autostrade liguri versano in una situazione disastrosa. I lavori di manutenzione sono indispensabili e siamo consapevoli della necessità, perché la sicurezza è prioritaria, ma è inaccettabile e ingiustificato far pagare il pedaggio su quella che ad oggi più che un autostrada è un percorso ad ostacoli fra cantieri, code e continui cambi di carreggiata con i rischi che ne conseguono. Per questo abbiamo accolto con favore l’apertura del centrodestra ad approvare il nostro ordine del giorno che chiedeva lo stop dei pedaggi sulla A 6 ed estendere la proposta anche a tutti quei tratti autostradali interessati dai lavori. Questo un primo passo sul quale vigileremo attentamente, visto che ad oggi, in realtà, stiamo assistendo a un aumento delle tariffe che in Liguria suona come una beffa. Per questo chiediamo a Bucci di non fermarsi all’approvazione in aula, ma di intervenire in modo netto presso il governo, visto che sugli aumenti dei pedaggi da questa Giunta non è stata detta una parola”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’approvazione al’unanimità in aula del suo ordine del giorno che chiede l’esenzione dei pedaggi sull’Autostrada A6 e su tutti gli altri tratti autostradali.