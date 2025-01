Autostrade, inizio settimana da bollino rosso su A10 e A26 per i cantieri

Liguria. Sarà un inizio settimana difficile per la viabilità autostradale in Liguria e nel savonese a causa della presenza dei cantieri di manutenzione delle varie tratte.

Per quanto riguarda la A10, per lunedì 27 gennaio previsti forti disagi tra Savona e Genova in entrambe le direzioni di marcia, con traffico da bollino rosso tra le 7 e le 13 e tra le 16 e le 19. Aumento dei tempi di percorrenza anche nella fascia oraria tra le 13 e le 16.00. Previste code e forti rallentamenti rispetto alla normale circolazione viaria.

Stesso discorso anche per la A26, ma con riferimento alla sola direzione verso Gravellona Toce, anche se non mancheranno disagi nella direttrice opposta.

Per la A6 chiusure notturne nella tratta compresa tra gli svincoli di Millesimo e Altare e per la tratta compresa tra gli svincoli di Savona e Altare, in direzione Torino.

E nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio, si sono registrate criticità alla viabilità autostradale, con code nella tratta tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Savona (3 km), e anche nella successiva tratta tra Feglino e Spotorno, sempre a causa dei lavori.