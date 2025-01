Autostrade, Ghio (Pd): “Aumento dei pedaggi un insulto ai liguri, ennesima promessa del governo non mantenuta”

Liguria. “L’aumento dei pedaggi autostradali è l’ennesima promessa del governo non mantenuta e un insulto ai cittadini liguri che ogni giorno fanno i conti con autostrade che sono un cantiere continuo, con chiusure notturne e diurne di tratte e caselli, viaggi a corsia unica, code e rallentamenti per cambi di carreggiata e lavori. La Liguria ha bisogno che vengano risolte le situazioni di disservizio in cui vivono costantemente le vie di comunicazione non di nuovi rincari”.

Così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione al Ministro dei trasporti sui rincari autostradali.

“Ho presentato un’interrogazione al Ministro Salvini e al suo vice Rixi in cui chiedo di bloccare questi aumenti in maniera tempestiva, applicando lo stesso principio di equità che ha portato al blocco degli aumenti ferroviari in Liguria. Muoversi in Liguria è un disagio e con questi rincari diventa anche un lusso: il Governo non continui a prendere in giro i liguri ma torni indietro sui suoi passi e provveda a togliere gli aumenti al più presto”.