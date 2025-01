Autostrade, Arboscello (PD): “Stop ai pedaggi sulle autostrade liguri: la giunta accoglie il nostro ordine del giorno”

Liguria. “Le autostrade liguri versano in una situazione disastrosa. I lavori di manutenzione sono indispensabili e siamo consapevoli della necessità, perché la sicurezza è prioritaria, ma è inaccettabile e ingiustificato far pagare il pedaggio su quella che ad oggi più che un autostrada è un percorso ad ostacoli fra cantieri, code e continui cambi di carreggiata con i rischi che ne conseguono. Per questo abbiamo accolto con favore l’apertura del centrodestra ad approvare il nostro ordine del giorno che chiedeva lo stop dei pedaggi sulla A6 ed estendere la proposta anche a tutti quei tratti autostradali interessati dai lavori”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’approvazione al’unanimità in aula del suo ordine del giorno che chiede l’esenzione dei pedaggi sull’Autostrada A6 e su tutti gli altri tratti autostradali.

“Questo un primo passo sul quale vigileremo attentamente, visto che ad oggi, in realtà, stiamo assistendo a un aumento delle tariffe che in Liguria suona come una beffa. Per questo chiediamo a Bucci di non fermarsi all’approvazione in aula, ma di intervenire in modo netto presso il governo, visto che sugli aumenti dei pedaggi da questa giunta non è stata detta una parola”.