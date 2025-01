Autostrade, ancora code in A10: previsioni da bollino rosso tra Savona e Genova

Liguria. Solo verso la fine di febbraio la situazione dei cantieri sulle tratte autostradali liguri e savonese potrebbe attenuarsi, riducendo gradualmente i disagi alla viabilità.

Oggi, altra giornata da traffico intenso vissuta dagli automobilisti, con un aumento dei tempi di percorrenza.

Nel pomeriggio sono state segnalate code di 2 km tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Savona, a causa dei lavori. E ancora rallentamenti tra Spotorno e Feglino in direzione Francia sempre a causa degli interventi di manutenzione in atto.

Sempre sulla A10 coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per il congestionamento viario.

Sulla A26, coda di 1 km tra Masone e Ovada per lavori in direzione Gravellona Toce.

Anche per la giornata di domani, previsti forti disagi tra Savona e Genova in entrambe le direzioni di marcia, con traffico da bollino rosso tra le 7 e le 13 e tra le 16 e le 19. Aumento dei tempi di percorrenza anche nella fascia oraria tra le 13 e le 16.00. Previste code e forti rallentamenti rispetto alla normale circolazione viaria.

Secondo le previsioni, stesso discorso per la A26, ma con riferimento alla sola direzione verso Gravellona Toce, anche se non mancheranno possibili disagi anche nella direttrice opposta.