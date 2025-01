Auto ribaltata sull’Aurelia Varazze, soccorsi mobilitati

Varazze. Incidente stradale nella mattinata di oggi nel tratto di strada tra Varazze e Cogoleto sulla via Aurelia.

La conducente di una autovettura che percorreva la statale, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e nella dinamica del sinistro il mezzo si è poi ribaltato sulla carreggiata.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la donna alla guida: è uscita autonomamente dal mezzo e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varazze che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area, collaborando anche per il recupero dell’auto incidentata.