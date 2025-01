Auto contro camion al bivio A6-A10, un ferito e traffico in tilt

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi all’altezza del bivio A6-A10, nel tratto tra Savona e Altare, in direzione Torino.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e un camion, per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi, il conducente della vettura. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, la Croce Rossa e il 118.

Per il guidatore, dopo i primi soccorsi da parte del personale sanitario, è stato disposto il trasporto all’ospedale San Paolo: le sue condizioni non sono gravi, non ha riportato ferite o traumi significativi.

Il sinistro autostradale, tuttavia, ha creato forti disagi al traffico e alle direttrici viarie: code al bivio A6-A10, tra Savona e Altare, anche per i lavori in corso. E altra coda di 2 km tra Spotorno e Savona.

Per quanto riguarda le altre tratte, sempre critica la situazione sulla A26: Coda di 5 km tra Masone e Ovada per lavori in direzione Gravellona Toce. E ancora sulla A10 circolazione rallentata tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per il notevole flusso di veicoli.