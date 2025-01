Aurelia bis, rimasti solo 7 lavoratori: “Così il cantiere non può essere ultimato”

Savona. “Chiediamo velocemente che ICI mantenga la promessa: nell’incontro a dicembre col Prefetto di Savona aveva garantito che a metà gennaio ci sarebbero stati chiarimenti sui progetti futuri dell’Aurelia Bis di Savona. Al momento solo silenzio. Non accettiamo di essere presi in giro da chi nel corso di questi mesi ha dimostrato di non avere una vera pianificazione sulla conclusione del cantiere”. Lo dichiara Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

“Altri 5 lavoratori sono andati via, trovando una nuova occupazione. Ne sono rimasti 7, così è più che evidente un aspetto: quello che manca del cantiere, cioè il 20%, non può essere ultimato. Bene il pagamento degli stipendi di dicembre ma siamo di fronte ad un’opera considerata tra le più strategiche a livello regionale e l’azienda, come invece aveva promesso davanti a sindacati, Prefetto di Savona, Commissario straordinario e Anas, non ha ancora spiegato se può proseguire l’opera oppure no”.

“Non è tollerabile che si continui a mandare il pallone in tribuna, vivendo alla giornata sulla pelle dei lavoratori che non possono essere giustamente sereni. Ci rivolgiamo al Prefetto di Savona affinchè questo dossier venga immediatamente riaperto con un confronto tra tutte le parti. Non vorremmo che l’Aurelia Bis di Savona diventasse l’ennesima cattedrale nel deserto in una regione che invece ha bisogno disperatamente e subito di nuove infrastrutture”, conclude Tafaria