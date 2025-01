Aurelia Bis, il monito di Ance Savona: “Inaccettabile fermarsi ora”

Savona. Ance Savona “segue con apprensione il rallentamento dei lavori per l’Aurelia Bis” e “ribadisce con forza l’urgenza di completare l’opera nella sua interezza”.

“Ogni giorno di ritardo nella realizzazione di un’opera strategica come questa aggrava una situazione già critica, con conseguenze tangibili e immediate per tutto il sistema, – commenta Massimo Baccino, presidente di Ance Savona. – In generale le imprese locali continuano a perdere competitività a causa di collegamenti inefficienti, se non si riesce a portare a compimento nemmeno tratte di viabilità locale le prospettive non sono buone. I disagi e le incertezze legati ai continui rinvii stanno erodendo la fiducia nella capacità di portare a termine opere strategiche per il territorio”.

“Le difficoltà incontrate durante la realizzazione del primo lotto devono servire da lezione per garantire che il secondo lotto venga completato senza ulteriori sorprese o ritardi. Il territorio ha già pagato un prezzo troppo alto in termini di pazienza e sacrifici. Ora è il momento di agire con decisione e concretezza per evitare che questa opportunità cruciale si trasformi nell’ennesima incompiuta” prosegue Baccino.

Quello di Ance Savona è “un appello alla responsabilità collettiva e all’azione immediata” da parte delle istituzioni nazionali e regionali e delle imprese coinvolte, per accelerare il completamento dell’opera tutta.

“Fermarsi a questo punto, così vicini alla fine, è semplicemente inaccettabile”, conclude Baccino.

“Con le vicissitudini del primo lotto, il territorio ha guadagnato il diritto al secondo lotto, che con l’esperienza pregressa non potrà che procedere spedito e senza sorprese. Solo attraverso la piena realizzazione dell’opera, il territorio potrà essere indennizzato dei sacrifici subiti con un’opera dalla piena strategicità”, la conclusione di Ance Savona.