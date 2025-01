Attesa a Varazze per il concerto del Coro Monte Cauriol

Varazze. Passione per la montagna, per i canti alpini, per quelli della tradizione popolare. Questo è Il Coro Monte Cauriol che si potrà applaudire domani sera, sabato 4 gennaio, alle ore 21.15 nell’Oratorio di San Bartolomeo.

Un’istituzione del territorio, questo coro maschile che vanta oltre 70 anni di storia e tradizione. Fondato nel 1950 da Armando Corso, oggi diretto dal figlio Massimo Corso, che ne ha preso le redini nel 2013. La sua missione principale è quella di condividere tra i coristi l’esperienza del fare musica con l’uso esclusivo della voce, trasmettendo emozioni e sensazioni attraverso un repertorio che spazia tra canti popolari e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Un coro capace di sorprendere anche per la sua attualità, facendo vivere all’ascoltatore il fascino di musiche che continuano a coinvolgere profondamente.

La sua tradizione è arricchita dalla partecipazione a numerosi progetti con alcuni dei più importanti musicisti italiani, che hanno permesso al Monte Cauriol di affermarsi come un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Un appuntamento che non solo celebra la musica, ma anche la lunga storia e il continuo impegno del Coro Monte Cauriol nel mantenere vive le tradizioni popolari italiane. L’ingresso è gratuito.