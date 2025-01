Atletica leggera, Nazionali Aics: Flavio Bertuzzo si conferma campione nel getto del peso

Ad Ancona, nel PalaCasali, sabato 4 e domenica 5 gennaio si è svolta la sesta edizione del Campionato Nazionale di atletica leggera Aics indoor, valido quest’anno anche come 1° Campionato Nazionale paralimpico.

Oltre 800 i partecipanti a questo primo importante appuntamento della stagione 2025, tra i quali Flavio Bertuzzo, portacolori dell’Atletica Cairo.

Bertuzzo, all’evento nazionale, ha disputato due gare. Al mattino il salto in lungo in cui, pur non esprimendosi al meglio, è riuscito a salire sul terzo gradino del podio.

Nel pomeriggio ha dominato la gara del getto del peso, una competizione che lo vedeva favorito in virtù della vittoria nel 2023 e del secondo posto nel 2024, laureandosi campione nazionale. Il titolo conquistato conferma la vittoria ottenuta a settembre a Forlì nell’edizione all’aperto del campionato nazionale Aics.

Flavio Bertuzzo sul gradino più alto del podio nel getto del peso