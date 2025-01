Atletica Arcobaleno, nel weekend bene i crossisti e gli sprinter

Savona. Ottime notizie dalla Sardegna per la nutrita pattuglia Atletica Arcobaleno chiamata a rappresentare la Liguria in occasione del cross di Alà dei Sardi.

Tra le junior è doppietta, grazie alla affermazione di Vittoria Facco sulla compagna di team Elena Cusato.

Tra gli junior ad imporsi è Gabriele Di Vita, con Tommaso Molfino buon 4° all’arrivo.

La gara riservate alle allieve registra l’ottimo secondo posto di Chiara Guarisco ed il 5° di Tosca Pelle.

Due gli appuntamenti indoor che hanno visto impegnati i portacolori Arcobaleno.

A Firenze brillano gli sprinter genovesi.

Vittorio Anyanwu corre i 60 piani in 6.91, vincendo la gara e demolendo di 16 centesimi il suo precedente primato sulla distanza. Il suo crono è il settimo all time in Liguria e rappresenta anche il nuovo primato provinciale savonese.

Molto bene anche Giulia Aiello che ha realizzato la miglior prestazione di giornata in campo femminile correndo i 60 in 7.88 (anche per lei nuovo primato personale con miglioramento netto).

Matteo Cioni a 7.25 e Mattia Uccheddu a 7.35.

Positivo anche l’allievo Federico Chellini che ha chiuso in 7.37, conquistando il 3° posto di categoria.

Ad Aosta bella prova della neo allieva Lara Farinola, seconda in 8.10.

Il coetaneo Andrea Biale approda al nuovo primato personale di 7.32, aggiudicandosi la gara e sfiorando il minimo per partecipare ai Campionati Italiani di categoria.

Tra i grandi un po’ di delusione per Luca Biancardi che confidava in un crono under 7: per lui 7.08, comunque nuovo primato personale in una disciplina in cui fatica ad esprimersi.

Buon ritorno dello junior Gabriele Quattropani che corre in 7.34.

Ottima prova dell’ostacolista junior Marco Aurelio Vigliani, impostosi nettamente sui 60 ostacoli in 8.33, ad un solo centesimo dal suo pb.

Nel salto in alto è 5° Emiliano Veirana, con la misura di 1.79.

Gara di lanci lunghi in quel di Mariano Comense: rientra in pedana la martellista Ilaria Cavanna: quinto posto tra le atlete della categoria Promesse ed una misura (41.35) lontana dai suoi migliori lanci e che non la soddisfa. Ma siamo certi che Ilaria tornerà presto competitiva.

Infine giornata dedicata al cross a Garlenda, per il campionato regionale Master.

Nelle prove di contorno l’enfant du pays Nicolò Reghin non ha problemi ad imporsi con notevole margine nella gara sui 6 km riservata ai senior.

