Atletica Alba Docilia, riscontri positivi nelle prime gare della stagione

Boissano. La stagione dell’Atletica Alba Docilia si è aperta con una bella gara su pista in quel di Boissano ed una su strada a Santa Margherita Ligure.

In occasione del Boissano Winter si segnala la “passeggiata” con tanti spunti positivi per Martina Stranieri nei 1000, chiusi con 3’00″56, e l’esordio con i colori albisolesi per Martina Cipollini nel getto del peso con la buona misura di 9,75.

Nei 1000 metri buon debutto tra gli assoluti per Matteo Bagliano poco sopra i 2’54”. Nei 60 metri vince tra i cadetti Mattia Di Bartolo con 7,60; buone prove di Gabriele Napoli (7,36) e dell’allievo Alessio Gagliardo (7,56). Nel giavellotto Allievi bene Avalle e Maranzano (entrambi al personale) ed il tecnico Davide Giusto.

Presenti con buoni riscontri Davide Costa e Alberto Umbach alla Mezza Maratona delle Due Perle.

