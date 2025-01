Asl2, mancano i reagenti: referti dati in ritardo. Ma pesa l’eccesso di prescrizione (talvolta inappropriata) degli esami del sangue

Savona. Non è partito bene l’anno per la sanità savonese, “scossa” dalla polemica che riguardava la mancanza dei reagenti chimici utilizzati per le analisi del sangue. Il tutto era partito da una segnalazione di un paziente, ultra settantenne, che a causa di questa mancanza non aveva ricevuto nei tempi prefissati i risultati delle analisi richieste da un medico specialista per la modulazione della terapia.

L’Asl savonese aveva confermato la problematica ma, allo stesso tempo, aveva annunciato l’imminente risoluzione del problema: “alcuni ritardi nella consegna dei referti di laboratorio sono stati causati da una temporanea carenza di reagenti, già risolta grazie all’arrivo di nuove forniture“.

Abbiamo però voluto far chiarezza sulla questione confrontandoci con la dottoressa Flavia Lillo, primario del laboratorio analisi del San Paolo di Savona. “Tutti gli anni, in questo periodo, si verifica questa carenza che però, va detto, quest’anno è stata più grave rispetto alle precedenti”, ci spiega la dottoressa Lillo.

“Le festività natalizie sono sempre una criticità per quanto riguarda l’approvvigionamento da parte delle ditte. In questi periodo di festività possono verificarsi ritardi o consegne parziali del materiale ordinato. Il problema degli approvvigionamenti può essere determinato anche da riduzione degli stock da parte delle case madri (che spesso hanno sede all’estero), le quali forniscono quantità ridotte di materiale ai distributori italiani: da qui parte tutta una serie di problematiche concatenate”.

Come spiegato dalla dottoressa la riduzione delle scorte è spesso aggravata dall’ormai annoso problema dell’eccesso di prescrizione, talvolta inappropriata, degli esami del sangue: “Gli accertamenti vengono spesso richiesti senza verificare se i risultati dei medesimi test siano già disponibili nella documentazione sanitaria del paziente e, in molti casi, l’intervallo di tempo tra le richieste è troppo breve perché il risultato atteso possa essere cambiato – sottolinea – non voglio puntare il dito contro nessuno, ciascun medico ha ben chiara la situazione clinica del paziente ed i suoi bisogni, ma la ben nota crisi del sistema sanitario dovrebbe portare tutti noi ad una maggiore riflessione e tutela di questo bene pubblico di straordinario valore”.

Quello che sottolinea la dottoressa è una mancanza di educazione sanitaria: “Talvolta sono gli stessi utenti, basandosi su informazioni raccolte da fonti (es. in rete) sulla cui base scientifica si possono avanzare riserve, che sollecitano la prescrizione di accertamenti – ci spiega – e nel momento in cui i medici non soddisfano le loro richieste i pazienti si rivolgono altrove”.

Un esempio concreto di questi eccessi delle prescrizioni si può toccare con mano per quanto riguarda un esame considerato indice di inappropriatezza e cioè il dosaggio della vitamina D. Nel 2024, presso il laboratorio analisi di ASL 2, sono stati eseguiti quasi 70 mila dosaggi di vitamina D. “Una quantità enorme, vuol dire che quasi un paziente su 3 chiede il dosaggio . Un esame che poco aggiunge alla gestione clinica del paziente, come documentato dalle più recenti linee guida internazionali”.

“Ne consegue inoltre un uso spesso inappropriato del farmaco anche in giovane età, generando ulteriori sprechi. La vitamina D viene prodotta dall’organismo soprattutto con l’esposizione si raggi solari – spiega – questa è l’efficacia vera, la vitamina viene scarsamente assorbita attraverso la supplementazione per via orale o con l’alimentazione. Se il parametro è poco al di sotto dei livelli normali, l’utente non deve ripetere l’esame con un intervallo inferiore ai 6-12 mesi. Ciò genera sprechi e costi non giustificati, che riducono le risorse per altre attività a maggiore utilità clinica”.

Abbiamo chiesto alla dottoressa come mai c’è una richiesta così alta per la misurazione di questo parametro, una domanda alquanto spropositata:

“Un po’ è per moda anche per il fatto che ci sono stati studi scientifici che hanno evidenziato come la vitamina D sia coinvolta in moltissimi processi biologici, inclusa la prevenzione contro il cancro, ma ciò non giustifica una ripetuta richiesta dove non è necessaria”.

Insomma se da una parte è vero che la Asl abbia avuto questa importante carenza di reagenti, d’altro canto è vero come questo sia un problema secondario che affligge la nostra sanità: dalle lunghe liste d’attesa, problema di cui per fortuna il laboratorio è di norma esente, alla fuga nel privato.

Tuttavia non va sottovalutato il fatto che questa momentanea crisi abbia scatenato spiacevoli razioni a catena: come ad esempio il fatto che non avendo a disposizione i referti, gli utenti abbiano dovuto rinunciare a visite magari programmate da tempo (e tutti sappiamo con che fatica si prenotano). “Concordo in parte su questa analisi, ma è anche vero che, come in moltissimi casi è capitato in questi giorni, se l’utente ci esplicita la propria problematica abbiamo trovato il modo di risolvere anche interagendo con i medici curanti e fornendo referti parziali, giungendo ad una soluzione condivisa. E’ importante precisare che in nessun caso si è trattato di esami salvavita, che sono comunque sempre stati garantiti”, conclude la dottoressa Lillo.