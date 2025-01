Asl2, la mancanza dei reagenti per le analisi finisce sul tavolo della Regione. L’assessore Nicolò: “Fatto tutto il necessario, anticipato anche gli ordini”

Savona. Avevamo parlato nei giorni scorsi della carenza di reagenti, in Asl 2, per le analisi del sangue e ciò aveva comportato un forte ritardo nella consegna dei referti. Come spiegato dal primario del laboratorio analisi, Flavia Lillo, in un’intervista rilasciata a IVG, “tutti gli anni, in questo periodo delle festività natalizia, si verifica questa carenza che però, va detto, quest’anno è stata più grave rispetto alle precedenti“. Insomma quindi una non novità, una problematica che si ripete quasi sistematicamente e che quindi merita ulteriori risposte ma, soprattutto, meriterebbe una risoluzione a monte.

Per questo il Partito Democratico ha portato, questa mattina (21 febbraio), sui banchi del consiglio regionale un’interrogazione a risposta immediata proprio sulla carenza dei reagenti. I dem (oltre aver citato in consiglio uno stralcio della nostra intervista alla dottoressa Lillo) hanno voluto sapere se “questa periodica carenza di reagenti si verifica solo in Asl 2 o anche nelle altre aziende ed enti S.S.R.” e “cosa la Regione intende fare per far sì che non si verifichino nuove situazioni analoghe“.

“Le verifiche effettuate da Alisa, nelle Asl ed Enti del S.S.R. Ligure, non hanno evidenziato particolari criticità in relazione alla carenza di reagenti”, ha affermato l’assessore alla sanità, Massimo Nicolò.

In relazione alla situazione specifica dell’Asl2 ha evidenziato: “Al di là di attività volte al miglioramento dell’appropriatezza di prescrizione da svolgere in collaborazione con i medici curanti, la Struttura Complessa di riferimento, soprattutto in prossimità dei periodi a maggior criticità, ha provveduto ad anticipare gli ordinativi di acquisto al fine di garantire la consegna dei materiali necessari a soddisfare il fabbisogno aziendale e, laddove il fornitore dichiarasse di non essere in grado di evadere la richiesta, ha provveduto ad attivare la rete di collaborazione interaziendale attraverso lo scambio di materiali e l’eventuale invio dei campioni in processazione; tale modalità permette di garantire la diagnostica urgente per i pazienti ricoverati o per coloro che avessero segnalato specifiche esigenze cliniche (es. esami propedeutici a visite già prenotate)”.

“Sui ritardi nella consegna dei referti di laboratorio da parte di Asl 2, causati da una temporanea carenza di reagenti per le analisi, prendiamo atto di quanto riportato dall’ assessore alla sanità Nicolò riguardo alle contromisure per evitare che il problema si manifesti nuovamente. Il tema della centralizzazione delle gare sia per i reagenti sia, eventualmente, anche per i farmaci è un tema complesso sul quale è necessario ragionare con serietà. La centralizzazione può essere una soluzione, ma non sempre è sinonimo di efficienza e, soprattutto, non va bene se guidata solo da principi di economicità“, ha affermato il vicepresidente del consiglio regionale, Roberto Arboscello.

La riduzione delle scorte, come evidenziato dalla dottoressa Lillo, è spesso aggravata dall’ormai annoso problema dell’eccesso di prescrizione, talvolta inappropriata, degli esami del sangue. Una mancanza di educazione sanitaria, anche da parte degli utenti, che potrebbe essere (almeno in parte) risolta da dei tavoli di confronto tra i medici.

Ma al momento l’assessore Nicolò non ha parlato di alcun tavolo di confronto, “troppo presto”. Che il consiglio superiore della sanità, con a capo il professor Matteo Bassetti, non possa pensare di lavorare in questo senso, cercando soluzioni ? Che la mancanza dei reagenti possa essere finita in cima alla lista delle priorità del consiglio? Si vedrà. Quel che è certo è che per vacanze di Natale 2025 i reagenti ci dovranno essere, per cambiare il trend negativo degli ultimi anni.