Asl2, Bruna Rebagliati nuovo direttore sanitario dal 27 gennaio

Savona. La direzione strategica di Asl2, guidata dal direttore generale e composta dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore socio sanitario, si prepara ad accogliere un importante cambiamento. A partire dal 27 gennaio, la dottoressa Bruna Rebagliati assumerà il ruolo di direttore sanitario, subentrando al dottor Francesco Sferrazzo.

La dottoressa Rebagliati, attualmente direttore della Struttura Complessa Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico e Coordinatore della Rete Ospedaliera della Asl 3 Genovese, vanta una carriera di alto profilo, che include anche un incarico dal 2016 al 2020 come direttore generale della Asl4 Chiavarese. Professionista di grande esperienza, rappresenta un significativo arricchimento per l’azienda sanitaria savonese.

Il dottor Francesco Sferrazzo, nell’annunciare le sue dimissioni, dichiara: “Per motivi di natura esclusivamente personale devo rassegnare le dimissioni dall’incarico di direttore sanitario. È stata una meravigliosa opportunità di servizio verso la comunità, nonché di crescita personale. Ho avuto modo di conoscere e confrontarmi con colleghi di ogni professione sanitaria e amministrativa costantemente mossi dal desiderio di migliorare la propria attività per offrire il meglio ai nostri concittadini. Penso che questo loro contributo sia un imprescindibile punto di forza per affrontare le reali e attuali difficoltà del nostro SSN con coraggio e passione. Rivolgo uno speciale saluto a tutte le associazioni, a partire da quelle del Comitato Misto Consultivo, che, con il loro meraviglioso impegno civile, sono sempre insieme a noi negli ospedali e sul territorio”.

La dottoressa Bruna Rebagliati, nel primo commento sul nuovo incarico, ha espresso profonda gratitudine e determinazione nel cogliere questa sfida professionale: “Sono onorata e felice di questa grande opportunità, che considero un passo importante della mia carriera e un’occasione per mettere la mia esperienza al servizio della comunità. Mi attende un grande lavoro che svolgerò con impegno e dedizione, insieme al direttore generale Michele Orlando, che ringrazio per avermi voluta in questo importante incarico, ai colleghi del comparto sanitario tecnico e amministrativo, e a tutti coloro che quotidianamente contribuiscono al funzionamento della nostra azienda sanitaria. Essere nata e vivere a Savona rappresenta per me non solo un legame personale profondo con il territorio, ma anche un ulteriore stimolo a dare il massimo per migliorare i servizi e rispondere alle esigenze della nostra provincia. Sono consapevole delle sfide che ci attendono, ma confido che con spirito di squadra e collaborazione riusciremo a ottenere risultati importanti”.

Il direttore generale di Asl2, Michele Orlando, ha voluto sottolineare il rammarico per la partenza del dottor Sferrazzo e la soddisfazione per l’arrivo della dottoressa Rebagliati: “Siamo profondamente dispiaciuti che ci lasci Francesco Sferrazzo, che con la sua professionalità nel ruolo di direttore sanitario è stato un punto di riferimento essenziale per la nostra azienda. A lui va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto e per il contributo dato al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini”.

“Allo stesso tempo, siamo entusiasti di accogliere nel nostro team la dottoressa Bruna Rebagliati, una professionista di alto livello con una lunga esperienza gestionale e una profonda conoscenza del nostro sistema sanitario. Sono certo che le sue competenze, unite alla sua determinazione, saranno fondamentali per affrontare insieme agli altri professionisti di ASL2 le sfide complesse e quotidiane che caratterizzano l’attività dell’Azienda Sanitaria Savonese”.