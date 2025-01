Arriva la Befana: le iniziative in Valbormida per rallegrare grandi e piccini

Valbormida. L’Epifania… tutte le feste porta via, ma c’è grande attesa per l’ultimo giorno delle celebrazioni natalizie, soprattutto, tra i più piccoli, per l’arrivo della Befana. L’origine di questo personaggio affonda le sue radici in un lontano passato, fatto di tradizioni popolari, e ancora oggi la vecchietta a bordo della sua scopa volante che porta doni ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio rappresenta una piacevole e soprattutto “dolce” consuetudine. La Befana predilige riempire le calze di dolciumi, ma non disdegna di consegnare anche altri regali, e per i più discoli c’è sempre l’ansia di ricevere il “carbone”, quello non commestibile, con cui un tempo si intimorivano i bambini affinchè adottassero una buona condotta per non avere l’amara sorpresa dalla collega di Babbo Natale.

In Valbormida sono numerosi gli appuntamenti, goliardici e non, per grandi e piccini.

La Befana di Plodio organizza da anni la tradizionale recita dei bambini, con canti e poesie, e una ricca merenda da condividere con le famiglie.

A Murialdo, il 5 gennaio alle ore 14.30, nella piazza comunale di Borgata Piano, Aspettando la Befana con giochi di una volta di Ludobus, i rompicapo di Matteo, e la scoperta della casa di Hohwarts a cui si appartiene, con merenda finale.

A Dego, sabato 4 gennaio alle ore 11, in occasione del mercato dei produttori del primo sabato del mese in piazza Panevino, arriverà la Befana con doni per tutti i bambini presenti.

A Piana Crixia, invece, la Pro loco organizza il primo concorso per Befane e in palio, come primo premio, ci sarà una scopa elettrica! Il 5 gennaio dalle ore 15.30 laboratorio e giochi per i bambini seguiti dalla merenda, inizio concorso dalle 17.30, mentre dalle 19 sarà possibile cenare con un menù fisso a 15 euro (10 per i più piccoli). La serata si concluderà con la tombola.