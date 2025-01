Arcobaleno, tris d’oro per le ragazze al cross regionale di Imperia

Imperia. Prima giornata del campionato regionale di società di cross in quel di Imperia e la tramontana di questi giorni si porta in dote una mole di risultati decisamente positivi per l’Atletica Arcobaleno Savona.

Nella gara senior femminile, corsa sugli 8 km, Emma Cavallari ha sfogato la sua rabbia agonistica con una volata al fulmicotone, superando in extremis l’esperta Laura Scarafone della Cambiaso e Risso che aveva condotto la gara con sicurezza sino a quel momento… Ultimi 100 metri con l’obiettivo nel mirino ed Emma ha alfine prevalso, regalando al suo nuovo Team una vittoria prestigiosa. Gioia da condividere con il suo tecnico Sergio Lo Presti, oltre che con tutti i compagni di squadra.

In questa prova Irene Sinesi ha chiuso in 5° posizione, mentre Alessia Laura è giunta 7°.

Atletica Arcobaleno in testa alla classifica regionale provvisoria.

La gara delle Juniores ha visto il dominio di Vittoria Facco, triathleta dalle notevoli potenzialità che in questa occasione ha coperto la distanza di 5 km in 20.18. Alle sue spalle una Elena Cusato in grande crescita, ottima seconda.

Tra le allieve all’esordio (e che esordio!) due giovani triathlete ponentine.

E’ Chiara Guarisco ad imporsi con grande determinazione ed inusuale freschezza all’arrivo, chiudendo i 4 km del percorso in 16.18. Ma è grande anche la seconda classificata, Tosca Pelle. Chiuse il terzetto “da classifica” Giorgia Bongiovanni, protagonista per tre quarti di gara e purtroppo un po’ in crisi nel finale. Positivo in ogni caso il suo 8° posto, all’esordio nella categoria Allieve.

E ance in questo ambito la formazione Arcobaleno guida la classifica del CDS.

Arriviamo alla gara dei 10 km uomini, per salutare l’ottima prova del giovane fondista genovese Tommaso Arena, in grado di chiudere la gara in 3° posizione. Alle sue spalle un altro volto nuovo in casa Arcobaleno, “in prestito” dal trail ma in grado di fare già vedere ottime cose: Lorenzo Parodi da Savona… segnatevelo in agenda, darà filo da torcere a molti.

Buoni i risultati dell’eterno Vincenzo Stola (10° all’arrivo), con Samir Benaddi 11° e Nicolò Reghin 17°.

L’Atletica Arcobaleno Savona con 17 punti guida la classifica provvisoria del Campionato, con un punto di vantaggio sul Cus Genova (a 18 punti).

Nella 8 km riservata agli Juniores sfugge di poco la vittoria ad un motivato Gabriele Di Vita, secondo con qualche rimpianto per non aver osato di più nel finale. Molto positive anche le prestazioni di Tommaso Molfino (3°), Edoardo Casale (4°) ed Emanuele Molfino (5°).

Arcobaleno nettamente in testa nella classifica del CDS.

E arriviamo agli allievi, gara in cui si registrano i buoni piazzamenti di Ettore Durante (7°), Riccardo Franceschi (8°) e Daniele Caviglia (17°).

Giungono notizie più che positive per l’Atletica Arcobaleno anche dalle due manifestazioni indoor svoltesi a Parma e Padova.

A Parma esordio con il botto in Arcobaleno per lo sprinter Vittorio Anyanwu. L’allievo di Fabrizio Massi si migliora considerevolmente sulla distanza dei 50 piani, timbrando 5.99 in batteria e 5,98 in finale. Un crono che gli consente di essere secondo nella classifica generale di giornata ma, soprattutto, di eguagliare lo storico record ligure realizzato nel lontano 1987 in quel di Lucca dall’indimenticabile Marco Fiabane (ieri grande velocista e ancora oggi star del tennis).

Prove top anche per Mattia Uccheddu (6.24) e per l’allievo Federico Chellini (6.30), con la junior Giulia Aiello che a sua volta si migliora in un duplice 6.84 (4° crono al time per atleti liguri), prima di categoria in questa occasione.

A Parma i migliori, impegnati sui 60 metri, risultano essere Penelope Ottonello (che eguaglia il personale stagionale correndo in 6.08) che centra il primato personale grazie ad un valido 7.25.

Il giovane Carlo Gracchi, proveniente dal vivaio Atletica Varazze e seguito dal coach Marco Muratore, ha esordito “con il botto” nel Trofeo Invernale di Marcia svoltosi ad Alessandria.

Carlo ha “demolito” il suo precedente primato ed è sceso a 25.21.1, prestazione inferiore al minimo richiesto per la partecipazione ai Campionati Italiani Allievi.

In questa occasione 2° posto tra gli Allievi e 5° in classifica generale!

Gabriele Di Vita

L’arrivo di Emma Cavallari

Elena Cusato e Vittoria Facco

Chiara Guarisco vincitrice tra le allieve