Appuntamento dedicato ai più piccoli a CarnevaLöa, ma anche teatro, musica, cultura e arte: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Nell’ambito di CarnevaLöa arriva l’atteso carnevale dei bambini. Nel weekend ci sarà spazio anche per il teatro con “Don Chisciotte” al Sacco di Savona, per la musica con il concerto “Italian Women in music” a Finale, per la cultura con la presentazione del libro “Leone” di Barbara Bosio al Mondadori Bookstore di Loano e per l’arte con la visita guidata alla mostra “Gli animali di Antonio Da Ros” ad Altare. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A LOANO PROSEGUE IL CARNEVALE

Continuano gli appuntamenti con l’edizione 2025 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Domenica 2 febbraio è in programma il carnevale dei bambini, che quest’anno si svolgerà in via Dante. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 14.45 con musica, balli e giochi.

Il carnevale dei bambini tornerà domenica 9 febbraio, sempre alle 14.45 ma questa volta in piazza Italia.

Domenica 16 febbraio si terrà l’attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 14.45 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza. Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano ed alcuni carri ospiti, fuori concorso. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin. Per i borghi di Loano sfileranno i seguenti carri: “La carrozza delle favole” del gruppo Prigliani; “Inside Out 2” del gruppo “Roba da Matti” di via Dante; “Finché suocera non ci separi” del gruppo “Nuovo Borgo di dentro”; “Api amiche” del gruppo Meceti; “Dont worry be hippie” dei “Matétti Burdelûzi”; “La bella e la bestia” del gruppo “Gazzi superiori No stop”. Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche.

“ITALIAN WOMEN IN MUSIC A FINALE”

Il prossimo fine settimana avremo un nuovo appuntamento con i Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Sabato 1 Febbraio alle ore 16.30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo ospite il trio Italian Women in Music composto da Silvia di Falco soprano, Palma di Gaetano flauto e Angela Ignacchiti al pianoforte.

Il titolo dello spettacolo è “La donna nella musica da camera e all’Opera”. Queste tre talentuose artiste, provenienti da diverse zone d’Italia (Milano, Taranto e Taormina), uniranno le loro voci e il loro virtuosismo per presentare un programma speciale dedicato alle Donne dell’Opera. Attraverso questo omaggio, il trio esplorerà il repertorio operistico, mettendo in evidenza il contributo straordinario delle donne nella storia della musica.

Ascolteremo musiche di: Verdi, Bellini, Puccini, Pergolesi e altri.

Ingresso libero a offerta. Per informazioni o prenotazioni vi preghiamo di contattare il Direttore Artistico Prof. Michele Menardi Noguera via WhatsApp al 3534639960.

BARBARA BOSIO PRESENTA “LEONE”

Sabato 1 febbraio alle 17 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano si terrà la presentazione di “Leone” di Barbara Bosio. Conduce l’incontro Alessandro Gimelli.

Quanto è difficile realizzare un sogno? Quanto è difficile capire di averne uno che non coincide più con quello che siamo? Ancora più difficile è capire poi chi siamo realmente, cosa di noi è rimasto nascosto o semplicemente si è modificato. Questa nuova visione di se stesso Leo riesce a trovarla grazie alla ragazza dagli occhi di ghiaccio che di punto in bianco gli sconvolge la vita: Medea. Stilista alle prime armi, si rivolge all’avvocato Vittorio Leone (Leo) per essere difesa dopo che una collega le ruba i modelli che ha creato per la collezione del famosissimo Gabriel La Roches. Ma questo gesto in realtà è una richiesta d’aiuto perché dietro alle sfilate di La Roches ci sono loschi piani legati al traffico di diamanti. L’amica infatti viene rapita per poi essere ritrovata in fin di vita e tutto riconduce a Medea. Per salvarla l’avvocato Leone deve dimostrare di essere per davvero un leone, deve tirare fuori quel coraggio che nemmeno lui sa di avere. Non sarà solo nell’impresa, ma affiancato da un improbabile ma unitissimo gruppo di amici (che già abbiamo imparato a conoscere nel primo libro “Tempesta”): Eloà, Adrien, Tempesta e Rose che insieme a lui salveranno Medea e smaschereranno il vero, insospettabile, colpevole. È grazie a questa pericolosa ma a tratti comica e singolare avventura che Leo riesce a capire cosa vuole essere veramente nella vita, riesce a pensare in grande dove il grande non sta nel ruolo prestigioso che un uomo ricopre ma nella passione che mette in ciò che fa, in ciò che sceglie per il proprio futuro. Il coraggio vero, quello da leone, sta nel liberarsi dell’ombra che ci si cuce addosso per lasciare spazio alla luce del nuovo sogno che inizia a realizzarsi.

Barbara Bosio nasce a Milano il 17/02/1985. I primi lavori di scrittura sono di carattere teatrale, per spaziare col tempo in ambiti cinematografici, per lo più legati a cortometraggi. Dopo essersi laureata in Lettere e Filosofia/Scienze della Comunicazione (corso di laurea Linguaggi dei Media) nel 2008 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha conseguito, l’anno seguente, un master di specializzazione in Scrittura e produzione per la fiction e il cinema presso la stessa Università. Con questa formazione la maggior parte dei lavori e delle collaborazioni è rimasto nell’ambito della sceneggiatura. Di recente ha incominciato un percorso di formazione e creazione musicale realizzando l’album “Nata Adesso” che si trova insieme ad altre sue creazioni su YuoTube, Spotify e itunes. Nel settembre del 2020 con la canzone “Una bimba che riposa” arriva tra la rosa dei finalisti del concorso nazionale PAE cantautori italiani a Genova. Nel 2023 pubblica il suo primo libro “Tempesta” in catalogo Mondadori per mezzo della piattaforma Passione Scrittore.

L’incontro con l’autrice è stato promosso dal Mondadori Bookstore di Loano e gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

AL TEATRO SACCO IN SCENA “DON CHISCIOTTE”

All’Antico Teatro Sacco di Savona sabato 1 febbraio, alle 21, andrà in scena “Don Chisciotte El Ingenioso Hidalgo” di Francesco Mancini, con Sandro Battaglino e Alessio Dalmazzone. Regia di Edoardo Ribatto. Assistente alla regia : Maria Perez

Luci: Ialo Cardente. Una produzione della Libera Compagnia Teatro Sacco.

“Ho sognato che uscivo da una nube nera su di un carro di fuoco! Sorridevo come un drago! Intorno a me esplodevano i colori, il grano cantava, la terra danzava, il cielo faceva capriole! Come dice? Anche lei mi trova bene, ultimamente?”.

Alfonso Gherardi è matto come un cavallo. Pensa di essere Don Chisciotte. Se ne sta in pigiama tutto il giorno con uno scolapasta in testa a far battaglia con mostri che vede solo lui. E fa penare il suo badante, Sandro Rapetti, che, per tenerlo buono (e forse spillargli dei soldi) lo asseconda nei suoi deliri.

Ma attenzione, le cose non sono così semplici: e se il pazzo non fosse poi così pazzo? Se avesse semplicemente trovato un modo di essere libero? Beh, allora i pazzi saremmo noi, rinchiusi nelle nostre piccole prigioni di regole, abitudini e mediocrità

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “GLI ANIMALI DI ANTONIO DA ROS” AD ALTARE

Sabato 1 febbraio, dalle dalle 14:30 alle 17:30, (con entrate ogni 30 min.) visita guidata alla mostra "Gli animali di Antonio Da Ros. La magia del vetro sommerso" a cura di Ivano Balestrieri ad Altare.

ALLA UBIK UN LABORATORIO PER BAMBINI

Nell’ambito del calendario di eventi promosso dalla libreria Ubik di Savona sabato 1 febbraio, alle ore 16,30, appuntamento con “In acqua!”, incontro laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura delle autrici del libro ROSSELLA PISANO e CECILIA REPETTO.

Per info e prenotazioni: 3336527864. Bambini, immaginate di trovarvi in una piscina magica, dove ogni tuffo vi trasforma in un personaggio. Un mondo segreto aspetta di essere scoperto sott’acqua, insieme a pesci colorati e tesori misteriosi. Esploriamolo insieme, creando disegni che sembreranno davvero immersi nell’acqua grazie a un materiale molto semplice ma davvero sorprendente! Durante il laboratorio “in Acqua!” i bambini disegneranno il loro mondo subacqueo e useranno un materiale semplice ma davvero sorprendente per creare l’effetto della trasparenza…

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 1 FEBBRAIO alle ore 11.00 in compagnia del nostro staff per una VISITA GUIDATA DEL PARCO.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17 torna l’appuntamento con CAVALLI IN SPIAGGIA, dal litorale delle Barche a #pietraligure.

DOMENICA 2 FEBBRAIO alle ore 11.00 GIRETTI A CAVALLO NELL’ULIVETO, mentre alle ore 15.00 spazio al format esperienziale VITA IN MANEGGIO. Infine, dalle ore 16.00 L’ASINO E IL PASTORE, dove i bambini accompagneranno gli asini a pascolare nel parco e li riaccompagneranno nelle loro stalle al termine del giro, non prima di aver fatto loro qualche dolce coccola.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

