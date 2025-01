Anziani, turismo e ambiente: via libera al piano regionale sul tempo libero

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità il programma regionale di valorizzazione del tempo libero per il quinquennio 2025- 2029 Il programma è redatto ai sensi della legge regionale 22 del 2001 e intende a favorire un riequilibrio dell’offerta di tempo libero tra il centro e le periferie, nelle aree urbane, e tra le zone costiere e l’entroterra, le iniziative che svolgono o possono svolgere un ruolo significativo per la qualificazione dell’ambiente e del turismo, le iniziative con una utilità sociale, con particolare riguardo ai progetti rivolti agli anziani e ai giovani (anche con il coinvolgimento della scuola), alle attività di educazione alla cultura della solidarietà, alle realtà di volontariato e di impegno civile.

Il provvedimento è stato illustrato dall’assessore all’escursionismo e tempo libero Alessandro Piana (Lega Liguria-Salvini).

Per quanto riguarda gli anziani c’è la massima attenzione, attraverso progetti di comunicazione mirati, a coloro che vivono in situazioni di solitudine e in condizioni economiche e relazionali molto precarie. La Regione , fra l’altro,è capofila del progetto europeo “Over to Over” che prevede l’istituzione di un’agenzia pubblica che aiuti gli anziani che intendono continuare a vivere a casa propria, a vendere l’appartamento in nuda proprietà o frazionare l’immobile per pagare le spese per la loro assistenza. Per quanto riguarda i giovani le attività di tempo libero devono essere propedeutiche ad altre attività, talvolta anche di orientamento professionale, in continuità con la formazione scolastica ricevuta.

I progetti devono anche favorire la valorizzazione dell’ambiente e dell’immagine turistica della Liguria, in modo tale da creare poli di attrazione nelle diverse aree prescelte (ad esempio i raduni di auto, moto e bici più conosciuti e seguiti che fanno convergere molti appassionati del settore in Liguria anche in bassa stagione).

Sono confermati i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi: riequilibrio dell’offerta di tempo libero con particolare attenzione alle iniziative che favoriscono il superamento dei gap socio-economici nelle diverse aree territoriali; la valorizzazione dell’ambiente e del turismo; l’utilità sociale e l’alta qualità dell’iniziativa. Nel documento il censimento delle associazioni del Tempo libero si affianca, per la prima volta, al censimento degli “spazi destinati allo sport di cittadinanza”, individuati dai Comuni come aree all’aperto libere e pubbliche, a disposizione dei cittadini, per la promozione di una cultura dello sport e di uno stile di vita sano e consapevole.

Il programma, infine, riporta i principi generali a supporto della politica regionale, per la promozione del tempo libero come elemento di socializzazione, della qualità della vita dell’individuo, di promozione della salute e contrasto ad ogni genere di disparità.