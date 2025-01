Andora. Sono stati 174 i nuotatori fra i 4 e i 90 anni, fra cui uno proveniente da Parigi, che hanno partecipato al Cimento Invernale di Capodanno ad Andora, presentato da Gianni Rossi e organizzato dal Comune di Andora, dalla sezione locale della Lega Navale con la collaborazione dell’Associazione Bagni Marini, i Bagni Holiday e l’assistenza della Polizia di Stato in mare insieme alla Delegazione di Spiaggia e tanti volontari.

La temperatura dell’acqua era di 16 gradi, mentre quella esterna di 19.

Il sindaco Mauro Demichelis, il vicesindaco Daniele Martino, l’assessore Ilario Simonetta e il consigliere Aga Ndricim hanno distribuito i premi.

La partecipante più anziana è stata Maria Magnacavallo, 90 anni di Rovellasca. I nuotatori più giovani sono Federico Mazzia di Paderno e Elisa Battaglia di Rivoli, entrambi di 4 anni. Il gruppo più numeroso è stato quello dei Due Gabbiani formato da 46 nuotatori. Il riconoscimento per il nuotatore proveniente da più lontano è stato assegnato al parigino Giovanni Tuvena. Maria Verdino e Claudio Bardino sono stati premiati per l’abbigliamento più stravagante. Come sempre numerosi i Nuotatori del tempo avverso.

“Un inizio del 2025 pieno di energia grazie al Cimento Invernale di Andora – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Ben 174 nuotatori si sono riuniti sulla nostra splendida spiaggia per questa tradizionale e festosa manifestazione. Un enorme grazie a tutti i partecipanti, al numeroso pubblico presente, alla Lega Navale per la perfetta organizzazione, all’Associazione Bagni Marini e ai Bagni Holiday, alla Delegazione di Spiaggia e alla Polizia di Stato per l’assistenza a mare, alla Croce Bianca, al Gruppo Alpini Val Merula e a tutti i volontari, a terra e in acqua, che hanno reso possibile questo evento. Come sempre Gianni Rossi, con la sua bravura, ha trasformato il cimento in una festa coinvolgente per tutti. L’auspicio è che l’energia positiva di questo tuffo ci accompagni per tutto l’anno”.