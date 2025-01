Andora premia 60 studenti per meriti scolastici

Andora. Studenti diplomati delle Medie e delle Superiori di Andora premiati per meriti scolastici. Ad Andora è una tradizione che ieri pomeriggio, Sabato 25 Gennaio, si è rinnovata nella sala consiliare di Palazzo Tagliaferro, affollata di studenti per la decima edizione della “Giornata dello Studente”.

Si tratta di una iniziativa ideata nel 2014 dal Sindaco Mauro Demichelis e che ha visto coinvolte complessivamente più di 100 persone tra ragazzi, insegnanti e famiglie, in un pomeriggio di festa e congratulazioni per le eccellenze dei ragazzi andoresi che hanno ricevuto un assegno di merito e una pergamena.

“Andora festeggia i suoi ragazzi e li premia con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato nello studio – dichiara il sindaco Mauro Demichelis – Risultati che non passano inosservati e che ci auguriamo siano di sprone anche agli altri ragazzi che si preparano alla maturità e all’esame di terza media”.

Il vice sindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino ha sottolineato l’orgoglio di festeggiare i ragazzi e metterli al centro della collettività: “I ragazzi che ho avuto l’onore di premiare rappresentano il futuro di Andora; si sono dimostrati seri e capaci nei loro studi, impegnandosi un centimetro alla volta per raggiungere questi traguardi – sottolinea – Sono giovani andoresi che ci rendono orgogliosi di appartenere alla nostra comunità”.

Hanno ricevuto un assegno di merito e una pergamena di encomio i ragazzi che hanno conseguito lo scorso anno il diploma di licenza media con un punteggio pari o superiore a 8/10.

Nel dettaglio, si è trattato di Alessandro Minervini, Alessandro Sasso Del Verme, Alessio Demichelis, Andrea Bruno Soggiri, Andrea Zarro, Aya En Nejmy, Daniel Enrico Mendes Alves, Edoardo Chubrei, Emanuele Giordano, Erika Spinelli, Gabriele Neglia, Giulia Elena Franceri, Greta Farina, Irida Godaj, Jason Scotese, Martina Hodaj, Marzia Dagati, Matteo Moreno, Matteo Napolitano, Mohamed Ennejjar, Nicolò Celano, Nour Wael Mohamed Abdelfattah Elshafey, Noemi Basteri, Rafael Zerbone, Sara Biancolillo, Sofia Dunghi, Stefano Riccardo Franceri, Vanessa Trevia, Viola Trevia.

Un assegno di merito e una pergamena di encomio sono andati anche a coloro i quali si sono diplomati all’esame di maturità con un punteggio pari o superiore a 80/100. Nel dettaglio, si è trattato di Alessandro Paterno, Alessia Valenti, Amina Fousfos Rassoul, Andrea Pietro Isacco Risso Amey, Andrea Valle, Davide Felline, Elisa Lo Re, Federica Goli, Francesco Martuscelli, Ginevra Stefanì Zerbone, Giulia Tagliabue, Giuseppe Giannuzzi, Lara Lisa Laurenti, Lisa Iannone, Luca Ferrari, Matteo Robaldo, Matilde Marcianò, Matilde Micheri, Riccardo Tiepido, Ruben Botte, Valentina Ma, Vanessa Di Benedetto.

In collaborazione con il Lions Club “Andora-Valle del Merula”, guidato dal presidente Fabio Cavallo, hanno ricevuto un encomio e un buono per l’acquisto di materiale scolastico anche i ragazzi di seconda media che si sono distinti nel concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace”, curato dalle professoresse Barbara Bogliolo e Valentina Molli.

Gli otto premiati sono stati Alessandro Meddeb, Ginevra Ronca, Jacopo Maineri, Jacopo Origlia, Leonardo Tessitore, Oscar Pacchierotti, Sofia Cepollina, Sophie Curletti. In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia, hanno un ricevuto un encomio e una copia incorniciata della loro produzione artistica i ragazzi vincitori del concorso “Ognuno di noi si cela dietro ad una copertina ed è subito emozione”, coordinato dalla professoressa Amelia Malavetas.

Allo scorso esame di terza media, tutti gli alunni sono stati invitati a scegliere un passo significativo di un libro per iniziare il loro colloquio; questa citazione è stata riportata all’interno di una copertina pensata, disegnata e colorata dai ragazzi. Lo scorso Giugno, in occasione della consegna dei diplomi, è stata inaugurata la mostra degli elaborati presso la Biblioteca Civica di Andora dove durante l’estate cittadini e turisti hanno votato la loro opera preferita. I premiati sono stati Andrea Bruno Soggiri, Andrea Mognaschi, Aurora Pierotello e Rachele Siffredi.