Andora, l’Ama cerca di sponsor a sostegno degli eventi in porto per l’estate 2025

Andora. L’Ama, l’Azienda Multiservizi del Comune di Andora, ha pubblicato un bando per la ricerca di sponsor a sostegno delle manifestazioni che saranno organizzate nell’approdo turistico la prossima estate.

Oltre alla prestigiosa rassegna “Porto sotto le Stelle”, che ogni anno ospita personaggi del mondo della vela internazionale e racconta storie di persone e artisti che hanno scelto di vivere in barca, si punta a potenziare la rassegna di presentazione di libri sul solarium e a realizzare ulteriori eventi culturali e musicali.

“Cerchiamo il supporto di chi voglia sostenerci e ottenere visibilità attraverso progetti di valore e coinvolgimento che si terranno nel porto – ha dichiarato il presidente dell’Ama, Fabrizio De Nicola – Fin dalla prima edizione, ad esempio, di ‘Porto sotto le Stelle’, con il sostegno del Comune di Andora, abbiamo avuto l’onore di ospitare grandi protagonisti della vela. Maurizio Pelaschiar, gli ori olimpici Ruggero Tita e Caterina Banti, i velisti oceanici Giancarlo Pedote, i fratelli Sibello, Giorgio Poggio, Davide Besana, ci hanno onorato della loro presenza e hanno raccontato le loro storie insieme al giornalista Fabio Colivicchi. Il nostro percorso continua, grazie anche all’aiuto della Fiv e a ulteriori adesioni importanti”.

“Gli sponsor hanno molteplici modalità per offrire il loro contributo – spiega Fabrizio De Nicola – Possono scegliere una sponsorizzazione finanziaria, sotto forma di erogazione economica, una sponsorizzazione tecnica, fornendo servizi o beni (come service, soggiorni per i relatori), oppure partecipare in forma mista, per l’importo che preferiscono. In cambio, otterranno visibilità durante gli eventi, sui materiali promozionali stampati, nelle comunicazioni ai media, ai giornali e sui social, in proporzione al loro coinvolgimento economico e tecnico”.

L’obiettivo dell’Ama è offrire un numero ancora maggiore di eventi ad alto coinvolgimento culturale, sportivo e ludico, sulla scorta del successo ottenuto con “Porto sotto le Stelle”, le presentazioni di libri e le esibizioni di Fly Board. Lo scenario è sempre quello del porto: un fondale meraviglioso che accoglie pubblico e narratori.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Ama qui.