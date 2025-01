Andora, il sindaco dice no al nuovo parco eolico: “Non contrari alle energie alternative, ma scegliere quelle che si adatto meglio al territorio”

Andora. “No al parco eolico. In riferimento alle notizie stampa diffuse, confermo che, come tutti i comuni coinvolti, non eravamo a conoscenza di questo progetto e siamo decisamente contrari. Pur interessando una modesta porzione di territorio di Andora, i nostri funzionari comunali chiederanno di acquisire la documentazione e verranno fatte osservazioni precise e motivate a tutela di una zona di straordinaria bellezza, meta ambita per passeggiate e attività all’aria aperta”, lo afferma il sindaco Mauro Demichelis.

Il riferimento è al progetto di realizzazione di un parco eolico nei comuni di San Bartolomeo al Mare e di Villa Faraldi, che interesserebbe anche una piccola porzione del territorio di Andora, e che è stato depositato in Regione Liguria, il 13 gennaio, dalla società Tozzi Green.

“Non siamo contrari alla produzione di energie alternative. Ve ne sono di molto valide, ma in Liguria dobbiamo scegliere quelle che meglio si adattano al nostro particolare territorio. Con i comuni coinvolti, oltre all’impegno contro il progetto, ci unisce la tutela e la valorizzare di circuiti turistico-sportivi. Attendiamo ben altri investimenti: quelli per rendere il ponente più accessibile ai turisti, la vera economia green che assicura benessere ai nostri territori”, conclude il primo cittadino.