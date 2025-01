Anci Liguria, Servizio civile universale: disponibili 45 posti nei Comuni liguri

Liguria. Entro il 18 febbraio 2025 i giovani dai 18 ai 28 anni possono presentare domanda per svolgere il Servizio civile universale nei Comuni italiani (il Bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili).

Il Servizio civile universale vede i giovani seriamente impegnati nel contesto organizzativo dei Comuni in un’ottica innovativa che li impegna come protagonisti di percorsi di cittadinanza attiva.

“Il Servizio civile è un’occasione molto significativa per i nostri giovani – afferma Claudio Scajola, Responsabile nazionale Anci del Servizio civile e volontariato e Vicepresidente di Anci Liguria – 664 Comuni italiani potranno usufruire di 159 progetti approvati, che consentiranno a oltre 2.000 giovani di intraprendere un percorso di cittadinanza attiva nei propri territori. Una grande opportunità di coesione territoriale del nostro Paese, per permettere ai giovani di crescere e di essere utili alle nostre comunità”.

Per l’attivazione del Servizio civile nei Comuni liguri, Anci ricerca 45 volontari in Liguria, di cui 3 con disabilità e 5 Giovani con Minori Opportunità (GMO), che andranno a supportare il lavoro di Anci Liguria e di 17 Amministrazioni comunali liguri: Andora, Bordighera, Busalla, Campomorone, Carasco, Celle Ligure, Cogorno, Crocefieschi, Mezzanego, Pietrabruna, Ronco Scrivia, Sassello, Savona, Serra Riccò, Taggia, Vobbia e Zoagli.

“Due opportunità sono disponibili anche in Anci Liguria – sottolinea il Direttore Pierluigi Vinai – l’Associazione è, infatti, impegnata da tempo sia sul fronte del volontariato giovanile in Italia sia in un contesto europeo, essendo partner del progetto Interreg Europe YESVolunteer, con capofila il Dipartimento francese di Seine-Saint-Denis. L’obiettivo è sviluppare il volontariato come strumento per la crescita personale e professionale dei giovani dai 18 ai 30 anni, riconosciuto dall’Unione europea come mezzo per lo sviluppo di società più inclusive, tolleranti, socialmente impegnate e democratiche”.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

I requisiti

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile al link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/ .

I progetti

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi.

Prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro.

Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 507,30 e l’attestato di fine servizio.