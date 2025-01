Alluvione, a Vado Ligure lavori in via dei Tedeschi: riapertura parziale già settimana prossima

Proseguono senza sosta a Vado Ligure i lavori di somma urgenza in via dei Tedeschi, dopo i danni causati dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre. E dal Comune arrivano buone notizie: la strada verrà parzialmente riaperta già settimana prossima.

“In seguito a un confronto con l’impresa affidataria – annuncia il sindaco Fabio Gilardi – tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori, è prevista la riapertura della strada dalla metà della prossima settimana, al di fuori degli orari in cui sono in corso lavori”.

La strada rimarrà dunque chiusa durante i lavori, per garantire la sicurezza sia degli operai dell’impresa sia degli automobilisti, mentre sarà transitabile nei momenti in cui gli operai non saranno al lavoro.

“I lavori proseguiranno in modo celere al fine di consentire la riapertura definitiva della strada nel più breve tempo possibile – conclude Gilardi – verosimilmente nel mese di febbraio”.