Allerta meteo nel savonese: scuole aperte o chiuse? L’incognita maltempo e le possibili decisioni dei sindaci

Provincia. Alla luce dell’allerta meteo in corso diramata poche ore fa da Arpal, sono attese in giornata le decisioni dei sindaci riguardo all’apertura o meno delle scuole savonesi.

In particolare, nella zona A, dove l’allerta gialla terminerà alle 15, attualmente non sono previste chiusure, salvo eventuali decisioni prudenziali da parte delle amministrazioni comunali.

Nella zona B, invece, la situazione è più complessa. Lo stato di allerta arancione (per i bacini grandi) termina alle ore 8 di domani, martedì 28 gennaio. Tuttavia, non è da escludere che alcuni comuni possano decidere (come è già avvenuto in passato) per chiusure o ingressi posticipati in via cautelativa.

La situazione resta quindi in divenire, anche nell’ipotesi di potenziali prolungamenti dell’allerta in corso: eventuali aggiornamenti saranno comunicati sul nostro sito.

Le decisioni comune per comune [in aggiornamento]