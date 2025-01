Allarme incendio in A10: camion a fuoco in autostrada, traffico in tilt

Agg. Ore 19. Il conducente del tir, un uomo di origina ucraina, è stato soccorso e preso in carico dal 118 in codice giallo per un’intossicazione da fumo. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. Al momento si registrano ben 6km di coda sul tratto interessato, in direzione ponente.

Liguria. Problemi alla viabilità in questo tardo pomeriggio di venerdì 10 gennaio a causa di un camion in fiamme sull’autostrada A10 Genova-Savona.

Il mezzo pesante, a bordo strada, è andato in fiamme all’altezza del km 20, tra Pra’ e Arenzano, in direzione ponente: è successo intorno alle 18.

Alcuni testimoni oculari della scena hanno parlato di “alte fiamme e fumo denso“, ma anche di “una forte esplosione“.

Sul posto sono in arrivo i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia.

La circolazione vede al momento una coda di 4 chilometri (con traffico bloccato) tra il bivio A10/A26 e Arenzano: entrata consigliata verso Ventimiglia, Arenzano; uscita consigliata provenendo da Genova, Genova Pra’.

Si registrano anche problemi in direzione opposta, verso Genova, per il denso fumo nero sprigionato dal mezzo pesante in fiamme.

Notizia in aggiornamento