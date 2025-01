Albissola, polizia locale in borghese per sanzionare i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni

Albissola. Il vicesindaco Luigi Silvestro, con la collaborazione del comandante della polizia locale Andrea Catapano, ha messo in atto un giro di vite per contrastare i comportamenti poco rispettosi del decoro della città e contrari alle norme. Il nuovo servizio è partito da qualche giorno.

Nella mattinata di martedì scorso, agenti in borghese della polizia locale hanno iniziato ad effettuare controlli per vigilare sul rispetto delle norme legate alla raccolta delle deiezioni canine e della corretta conduzione dei “pelosi”.

Solo nel primo giorno sono stati eseguiti decine di controlli e sono state accertate 6 violazioni per la mancata raccolta delle deieizioni e/o per la mancanza della bottiglietta d’acqua per pulire le deiezioni liquide dei cani (bottiglietta obbligatoria per i conduttori di cani nel centro storico e sul lungomare).

Il servizio in borghese proseguirà, compatibilmente con lo svolgimento di tutti gli altri consueti e ordinari adempimenti, anche nelle prossime settimane cambiando i giorni e gli orari nei quali gli agenti svolgeranno i controlli per contrastare ed intervenire puntualmente su coloro che non rispettano le regole, danneggiando tra l’altro non solo il decoro urbano ma la stragrande maggioranza degli albissolesi, compresi la maggior parte dei proprietari di cani, che invece ha a cuore i luoghi pubblici cittadini che devono essere fruibili in sicurezza e tranquillità da tutti.

Inoltre, a breve, non appena tutti gli aspetti organizzativi saranno completati, gli assessorati alla Sicurezza urbana e quello all’Ambiente avvieranno congiuntamente, e sempre con la collaborazione della polizia municipale, anche un altro servizio mirato questa volta ai controlli anche con utilizzo di fototrappola ad alta definizione per il contrasto all’abbandono dei rifiuti.

“Colgo inoltre l’occasione, – ha affermato il vicesindaco, – per comunicare il consuntivo dei dati più significativi delle attività di maggior rilievo espletate dal Corpo di Polizia Locale albissolese nell’anno 2024: emesse 4721 Sanzioni codice della strada; eseguite 125 rimozioni di veicoli; 21 veicoli sequestrati; 12 veicoli sottoposti a fermo amministrativo; 15 patenti di guida ritirate; un arresto per Documento identità falso”.

E ancora: “13 deferimenti all’Autorità giudiziaria; 3 documenti di guida contraffatti sequestrati; un sequestro di sostanze stupefacenti; 36 notifiche eseguite per l’Autorità Giudiziaria; 4 veicoli rubati riconsegnati all’avente diritto; 28 sinistri stradali rilevati di cui N. 1 sinistro con esito moratale; 9 sanzioni disciplinate dalla L. 689/81 sul decoro urbano; 2950 autorizzazioni rilasciate per la sosta residenti; 150 ordinanze rilasciate di modifica alla viabilità; 105 concessioni suolo pubblico; 12 autorizzazioni rilasciate per spettacoli viaggianti; 33 rilascio pass disabili; messa in servizio nuovo impianto videosorveglianza ad alta definizione, compresi i due varchi lettura targhe sull’Aurelia; attivazione piattaforma SEND per le notifiche digitali”.