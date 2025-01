Albissola, al via i lavori in corso Bigliati: 30 nuovi parcheggi per moto

Albissola Marina. Il Sindaco Gianluca Nasuti e il Vicesindaco Luigi Silvestro in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici, comunicano che in data odierna sono iniziati i lavori per trasformare in nuovo parcheggio raso con circa una trentina di stalli per motocicli e ciclomotori, il tratto vecchio e degradato di marciapiede attualmente non utilizzato dai pedoni in quanto corrente all’esterno dei portici di Cso Bigliat in fregio via Aurelia, nella zona antistante il Supermercato MD, la Farmacia Concordia e la Banca BPER (tra Via Vallauris/Via Isola e Pza V. Veneto).

“Il tratto di marciapiede in argomento, risale agli anni ’70 – spiegano dal Comune – ed è costituito da pavimento in piastrelle di gres di colore rosso con cordolo in cls lato strada; sia il cordolo che la pavimentazione presentano rotture diffuse e mancanze dovute alla vetustà dell’infrastruttura con disallineamenti della pavimentazione che ad oggi non viene utilizzato dai pedoni, in quanto il camminamento principale è posto sotto agli adiacenti portici. Inoltre è stato verificato che la sottostante condotta di regimazione delle acque bianche è fortemente deteriorata oltre ad essere inadeguata per dimensionamento rispetto alle bombe d’acqua che si generano sempre più spesso a causa dei mutamenti climatici. Pertanto l’intervento in progetto migliorativo tanto del decoro urbano quanto della sicurezza stradale, servirà anche a potenziare il sistema di regimazione e convogliamento delle acque piovane sottostante il marciapiede in argomento a servizio dell’intera

porzione di centro storico confinante con i portici di Cso Bigliati”.

Le lavorazioni avviate prevedono la demolizione dell’attuale marciapiede (piastrelle e massetto) sino alla quota dell’Aurelia, il rifacimento del fondo per la successiva posa dell’asfalto e la relativa creazione di un nuovo parcheggio a raso con la creazione di circa una trentina di stalli per motocicli e ciclomotori. Sarà inoltre realizzata la predisposizione per l’installazione di una futura illuminazione a led dedicata ai nuovi parcheggi e la sostituzione e potenziamento dell’attuale condotta comunale per la regimazione ed il convogliamento delle acque meteoriche.

Il vecchio collettore che verrà sostituito che verrà sostituito con un nuovo corrugato di maggiori dimensioni, parte dal pozzetto esistente all’incrocio di Via Isola in cui vengono raccolte le acque provenienti da tre settori differenti: dal centro storico con una condotta in muratura voltata, dalla zona lungo la Via Aurelia posta a monte fino a piazza del Popolo con una condotta in cls e dal sedime stradale della Via Aurelia con una condotta sempre in cls. Da detto primo pozzetto la condotta prosegue per circa 110 metri fin quasi all’inizio di Pza V. Veneto. Si prevede tra l’altro di rettificare il tracciato della nuova condotta anche potenziata di diametro, eliminando la doppia curva che attualmente insieme all’inadeguato dimensionamento, pregiudica la corretta funzionalità idraulica della tubazione.

I lavori di riqualificazione in argomento sono stati affidati alla ditta G.R. COSTRUZIONI con sede in Alessandria per un importo dei lavori appaltati pari 107.161,77 euro.

La durata prevista per l’ultimazione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data odierna di consegna dell’area di cantiere, salvo imprevisti e/o condizioni meteo avverse.

“Ci scusiamo per i disagi che detto cantiere potrà causare per l’intero periodo necessario al completamento delle lavorazioni appaltate, ma si tratta di un intervento di riqualificazione necessario al miglioramento della funzionalità del sistema di regimazione e convogliamento delle acque meteoriche a servizio della zona oltrechè utile al reperimento di nuovi stalli parcheggio per motoveicoli a servizio di detta area sopratutto in estate, periodo in cui aumenta in modo considerevole la domanda di spazi per la sosta”, concludono Nasuti e Silvestro.