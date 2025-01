Albisola, ripartono i corsi di ceramica alla Scuola Comunale di Ceramica

Albisola Superiore. Come ogni anno, ripartono i corsi di ceramica alla Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore, un appuntamento tradizionale che rinnova l’impegno della città nel mantenere viva e diffusa l’arte ceramica, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.

Dal 24 e 25 gennaio, fino a fine marzo, ogni venerdì e sabato pomeriggio i partecipanti potranno imparare e perfezionarsi nelle tecniche di modellato, tornio e decorazione, sotto la guida esperta dei maestri ceramisti locali, che con passione condivideranno conoscenze, tecniche e segreti di questa antica e affascinante tradizione.

VENERDÌ

Modellato tradizionale: 16-19 con Laura Scappatura

Modellato design: 15-18 con Gabriele Resmini

Modellato propedeutico: 15-18 con Lea Gobbi

Tornio: 16-19 con Marcello Mannuzza

Decorazione a smalti: 16-19 con Loredana Casagrande

SABATO

Modellato tradizionale: 15-18 con Alberto Toby

Tornio: 15-18 con Francesca Paviglianiti

Decorazione: 15-18 con Maria Luisa Vrani

Tutti i corsi si terranno presso la Scuola Comunale di Ceramica in via alla Massa 7, e saranno attivi per un ciclo di nove settimane. Un’opportunità unica per avvicinarsi o approfondire l’arte della ceramica in uno dei luoghi più emblematici di questa tradizione.

Di seguito il commento dell’Assessore alla Cultura Simona Poggi: «La Scuola Comunale di Ceramica è un vero fiore all’occhiello per la nostra comunità. Unica nel suo genere, offre l’opportunità di imparare un mestiere o di perfezionarsi in una disciplina che rappresenta la nostra tradizione. Non solo un luogo di formazione, ma anche un’importante porta di accesso a sbocchi professionali nel mondo della ceramica, un settore in cui Albisola Superiore ha una lunga e prestigiosa storia. Siamo orgogliosi di poter continuare a sostenere questa scuola, che ogni anno raccoglie sempre più adesioni da parte di chi desidera avvicinarsi a quest’arte».

Così si è espresso Gabriele Resminini, Presidente dell’Associazione Ceramisti ” … la Scuola di Ceramica ha riaperto dopo le feste, sono ripartiti i corsi con qualche novità e tanta voglia di fare, sono iniziati i nuovi “Taste My School” che hanno grandissimo successo, i corsi per le scuole di ogni grado, insomma c’è un fermento che non si provava da tempo. Questo clima ci riempie di gioia e a stento riusciamo a trattenerci nel raccontarvi le tantissime idee a cui stiamo lavorando. Sono sicuro che di questo passo la scuola diventerà sempre più un polo di ritrovo per i creativi di tutte le età!”.