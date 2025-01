Albisola Pallavolo: la Serie B2 riparte con il ritorno di Brunasso e la novità Di Antonio

Domenica alle 17,30 riparte il campionato di Serie B2 femminile al termine del quale l’Albisola Pallavolo punta a ottenere la terza salvezza consecutiva. La squadra di coach Francesco Valle debutterà nella lunga trasferta toscana contro Pallavolo Arezzo.

Tra le novità del nuovo anno il ritorno di Giulia Brunasso, una della grandi protagoniste delle scorse stagioni in B e della vittoria del campionato di Serie C. La giocatrice ritorna dalla Spagna dove ha vissuto per via del suo percorso universitario.

Novità assoluta invece è l’innesto di Francesca Di Antonio. Centrale classe 2004, vanta già diverse esperienze in Serie B2. Anche per lei un lungo viaggio visto che arriva dal Volley Palermo, club che l’Albisola Pallavolo ringrazia per il buon esito del trasferimento.