Albisola, due “pietre d’inciampo” per non dimenticare i fratelli Vezzolla

Albisola Superiore. La Memoria. Albisola non dimentica. E per questo, il prossimo 4 febbraio, posizionerà due pietre di inciampo in ricordo dei fratelli Vezzolla: Angelo Francesco ed Eugenio.

“Quel giorno – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali, Massimo Sprio – avremo un appuntamento con il ricordo, con la memoria, con una funzione educativa rivolta alle nuove generazioni, con un piccolo ma importante frammento della storia del nostro territorio, di due nostri concittadini e dei loro affetti più cari. Ma soprattutto avremo un appuntamento con la comunità di cui facciamo parte e che deve far sentire la propria presenza e stringersi attorno a questi familiari”.

A perenne memoria dei fratelli Angelo ed Eugenio Vezzolla, proprio davanti alla casa dove furono catturati per essere deportati e poi uccisi dai nazifascisti.

“Questo – prosegue – rappresenterà il momento culmine e conclusivo di un breve ma intenso percorso. Ciò sarà preceduto da un racconto, espresso a più voci, che metterà al centro la tragica esperienza di questi due albisolesi e i contorni della sofferenza prodotta dalla guerra”.

“Con la collega assessore all’Istruzione Sara Brizzo – aggiunge ancora – abbiamo collaborato nell’organizzazione, insieme alla sezione di Albisola Superiore dell’Anpi e all’Aned provinciale, di questa manifestazione”.

Gunter Demnig, artista e inventore delle pietre di inciampo, ha fatto proprio un passo del Talmud, il testo sacro dell’ebraismo, che afferma che una persona viene dimenticata soltanto quando viene dimenticato il suo nome.

“Per noi Amministratori Comunali – conclude Sprio – è stato importante collaborare su questo progetto e contribuire a riportare i due fratelli, attraverso i loro nomi incisi sulle piastre di ottone e collocati sul selciato, davanti a quella porta attraverso la quale vennero strappati dai loro familiari, dalla loro cittá, dalla libertà e, in ultimo, dalla loro stessa vita”.

La cerimonia il 4 febbraio. Appuntamento al Palazzetto dello Sport alle 9 e 30, poi in piazza Mameli.