Albenga, spazio sociale per la promozione dell’educazione e del rispetto reciproco

L’Associazione Italiana per la Risoluzione Alternativa dei Conflitti AIRAC, con la collaborazione del Comune di Albenga, vista la delibera del 19 dicembre 2024, mette a disposizione della cittadinanza albenganese uno spazio sociale a costo zero per la promozione dell’educazione allo stare insieme nel rispetto reciproco.

Il progetto si svolge al piano terra del Palazzo Ester Siccardi, in viale Martiri della Libertà 1; avviato martedì 8 gennaio 2025 prevede incontri mensili nelle seguenti date: 11 e 25 febbraio; 11 e 25 marzo; 8 e 22 aprile; 13 e 27 maggio; 10 e 24 giugno sempre con orario dalle 16,00 alle 18,00.

La mediatrice familiare Stefania Trifilio, che conduce il laboratorio, svolge attività di mentoring alla persona, di sostegno alla genitorialità, di supporto educativo per la risoluzione dei conflitti familiari e di affiancamento alla genitorialità diffusa.

“L’invito a partecipare è rivolto al singolo, alla coppia, ai genitori, ai nonni, alle figure di aiuto alla famiglia e a quanti credono che educare significhi innanzitutto educarsi. Una occasione di ascolto e dialogo con risvolti pratici nella vita dei partecipanti” il messaggio dell’associazione.