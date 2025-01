Albenga, lite tra fidanzati in centro storico. Lei difesa da un gruppo di ragazzi: “Aiutatemi, vuole farmi del male”

Albenga. Una pesante lite tra due fidanzati si è consumata nella notte nel centro storico ingauno, richiedendo anche l’intervento dei carabinieri.

L’episodio è avvenuto una manciata di minuti dopo le 23, in piazza delle Erbe, animata come sempre, nelle ore serali, da gruppi di giovani.

Stando al racconto di alcuni testimoni, all’improvviso, dal vicolo che collega la piazzetta con la piazza del Comune, è spuntata una ragazza, visibilmente spaventata, che chiedeva aiuto: “Il mio ragazzo vuole farmi del male. Vuole uccidermi, me lo ha promesso. Ho paura”, ha affermato la giovane.

Un gruppetto di ragazzi e ragazze l’ha invitata a sedersi al tavolo con loro per tranquillizzarla, ma poco dopo è comparso anche il fidanzato di lei, di origine straniera.

“Visibilmente alterato”, come lo hanno descritto i presenti, si è fiondato sulla giovane, cercando di tirarla via e di portarla con sé. Ma diversi ragazzi e ragazze presenti in piazza sono intervenuti subito per cercare di dividerli. E, per fortuna, ci sono riusciti.

Lui si è allontanato, ma è ricomparso poco dopo con i suoi amici al seguito, che cercavano di calmarlo. Nonostante la loro presenza, però, è riuscito comunque a dileguarsi dalla compagnia e ha raggiunto la ragazza, nuovamente però allontanato dai presenti.

A quel punto, la fidanzata di lui è riuscita a contattare un’amica che l’ha raggiunta in macchina, alle porte del centro storico, ed è andata via con lei.

Alla fine, nessuno è rimasto ferito in seguito all’accaduto. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Albenga, che hanno svolto gli accertamenti del caso, ascoltando il racconto dei presenti e recuperando i dati dei coinvolti nell’accaduto.