Albenga e Savona in lutto, è morto il manager e giudice Salvatore Gabriele: “Professionista integerrimo e galantuomo”

Albenga. Risveglio triste per la Città delle Torri e per il capoluogo di provincia che piangono la scomparsa del giudice Salvatore Gabriele.

Molto conosciuto in tutto il savonese, viene ricordato da chi ben lo conosceva come “un uomo buono, un galantuomo” nonché “professionista integerrimo”.

È venuto a mancare all’età di 92 anni, lasciando la moglie Mirella, la figlia Marina “con l’amato Trippy”, i cugini Mauro e Mimi.

Di origine laziale, nato a Cassino, Gabriele era arrivato ad Albenga per svolgere il servizio militare, nel ruolo di sottotenente, presso la caserma Turinetto.

Il periodo previsto per la permanenza in terra ingauna era di 8 mesi, ma alla fine non fece ritorno a Cassino. Il motivo? L’amore. Ad Albenga, infatti, conobbe colei che sarebbe poi diventata sua moglie.

Al termine del servizio militare, ha poi lavorato per ben 35 anni a Milano, come dirigente d’azienda, facendo la spola tra la Lombardia e la Liguria, per il suo attaccamento alla città ingauna.

Un attaccamento che Albenga ha ripagato: al compimento dei suoi 75 anni, infatti, Gabriele ha ricevuto l’attestato di fedeltà come “albenganese” dall’associazione Vecchia Albenga.

Dopo il pensionamento dall’azienda milanese, ha svolto per diversi anni il servizio di Giudice di Pace presso il tribunale di Savona.

I funerali saranno celebrati nella mattinata di lunedì 13 gennaio, alle 10,30, nella parrocchia del Sacro Cuore.

Nel necrologio, la famiglia ha voluto rivolgere “un particolare ringraziamento alla dottoressa Patrizia Zoccali e al dottor Gandolfo per le amorevoli cure prestate”.