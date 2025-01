Albenga: completato il piano di protezione civile, entro la primavera sarà condiviso in riunione di capigruppo

Albenga. È stato completato il Piano di Protezione Civile del Comune di Albenga, lo strumento operativo che contiene le azioni mirate a gestire l’emergenza da parte dei diversi soggetti coinvolti nel sistema di protezione civile comunale e dei cittadini.

Entro la primavera sarà condiviso in una riunione di capigruppo, quindi portato in Consiglio Comunale. Una volta approvato, diventerà immediatamente operativo e inizieranno le attività informative nelle scuole, con le associazioni del territorio, categorie d’interesse e cittadini.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Abbiamo affidato l’incarico al dott. Alessandro Scarpati e alla dott.ssa Pirovano, che hanno predisposto un nuovo piano di protezione civile tenendo conto delle nuove normative legate ai cambiamenti climatici che sempre di più rendono necessari interventi tempestivi finalizzati all’attivazione delle procedure di emergenza. Spesso, infatti, come abbiamo visto accadere in diverse parti d’Italia e del mondo, gli eventi meteorologici calamitosi arrivano in maniera imprevista e imprevedibile e con una forza tale da provocare forti danni.

Ci avvarremo di nuova tecnologia, importantissima sia nella fase di monitoraggio, come i nuovi idrometri collegati in rete che permettono di monitorare il livello di acqua presente in rii e canali, sia nella fase di intervento e messa in sicurezza del territorio. Un’attenzione particolare è stata riservata alle persone più fragili, disabili o anziani. Il nuovo piano di protezione civile prevede, infatti, per coloro che ne faranno richiesta attraverso un modulo, di ricevere un supporto adeguato in caso di necessità, prevedendo anche l’eventuale trasferimento in luogo sicuro”.

Il consigliere Antonio Caviglia, con delega alla Protezione Civile, aggiunge: “Il piano di protezione civile, la cui approvazione rappresenta una vera e propria svolta, prevede tre fasi di allerta, e per ogni fase saranno previste specifiche procedure da seguire per la sicurezza dei cittadini e del territorio. Sarà fondamentale l’attività informativa per permettere a tutti di sapere esattamente cosa fare e cosa non fare in caso di allerta. Le persone con disabilità saranno assistite per prime e in massima sicurezza in caso di necessità, attraverso procedure specifiche che terranno in considerazione le esigenze di ciascuno. L’entrata in vigore del Piano di Protezione Civile ci permetterà inoltre di programmare, anche negli anni, l’acquisto di ulteriori strumenti importanti in fase di allerta”.