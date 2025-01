Albenga, Campochiesa: intervento di riasfaltatura di via Cavour

Albenga. Si sta completando con la segnaletica orizzontale l’intervento di riasfaltatura di via Cavour nella frazione di Campochiesa ad opera della ditta Icose, incaricata da Edigas che interviene in ripristino di manomissioni suolo pubblico effettuate per la sostituzione della condotta gas realizzata nel mese di maggio.

“I ripristini dopo le manomissioni di suolo pubblico effettuate per il passaggio dei sottoservizi sono particolarmente importanti. Via Cavour, la via principale del borgo è stata completamente riasfaltata e oggi gli interventi saranno completati con la segnaletica orizzontale”.

Lo afferma il presidente del consiglio Comunale e delegato alla frazione di Campochiesa Alberto Passino: