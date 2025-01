Albenga, accoltellamento fuori da una discoteca: arrestato il responsabile

Albenga. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Albenga, coordinati dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona, nei confronti di un uomo indagato per il tentato omicidio commesso tra Natale e Santo Stefano nei parcheggi di un noto locale notturno di Albenga.

Sarebbe stata una semplice incomprensione, dovuta ad un mancato saluto all’interno della discoteca, a determinare nella notte dello scorso 26 dicembre la violenta reazione di un trentaquatrenne di origini marocchine, che non ha esitato ad accoltellare un italiano trentatreenne.

Nel particolare, i carabinieri, allertati a tarda notte da una chiamata giunta al 112, erano intervenuti all’esterno della discoteca dove era stata segnalata la presenza di un uomo ferito a seguito di una violenta lite. Al loro arrivo, però, la vittima, colpita con un fendente al fianco, era già stata accompagnata da un amico e da un addetto alla sicurezza del locale al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fondamentali per la ricostruzione di quanto accaduto e per l’identificazione del presunto autore, sono stati i filmati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti nel luogo ove è avvenuto il fatto, che hanno confermato la dinamica dell’evento, nonché le dichiarazioni della stessa vittima e delle persone che hanno assistito all’episodio.

In tal modo i Carabinieri hanno ricostruito che la vittima, che stava trascorrendo la nottata all’interno del locale assieme ad un amico, ad un certo punto ha iniziato a discutere con un ragazzo marocchino che, con la scusa di chiarirsi, lo avrebbe invitato ad uscire dal locale. Una volta fuori, tuttavia, il marocchino lo avrebbe sorpreso sferrandogli una coltellata che lo attingeva al fianco destro, provocandogli una profonda ferita. Ferita, la vittima avrebbe tentato di difendersi rimanendo in piedi e cercando di sfuggire al suo aggressore, che, imperterrito, continuava a sferrare fendenti per cercare di colpirlo nuovamente all’altezza del viso.

Fortunatamente ad evitare ulteriori gravi conseguenze c’è stato l’intervento dell’amico della vittima e di un addetto alla sicurezza del locale che, accortisi di quello che stava accadendo, sono accorsi in suo aiuto, facendo desistere l’aggressore e costringendolo a fuggire. All’esito delle investigazioni, la Procura della Repubblica di Savona, ritenendo sussistere le esigenze cautelari nei confronti dell’indagato, ha richiesto ed ottenuto dal GIP del locale Tribunale l’emissione del provvedimento custodiale.

Il soggetto, rintracciato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Albenga, è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito associato presso la Casa Circondariale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.