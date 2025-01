Alassio. Ricerche in corso ad Alassio dove ieri sera, giovedì 30 gennaio, un turista di 70 anni non è rientrato nell’albergo in cui alloggiava.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando la responsabile della comitiva con cui viaggiava l’uomo non ha più ricevuto notizie.

Le ricerche, operate dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, sono attualmente in corso.